Dier za hry běžel na záchod, Mourinho za ním. Svět se baví, Lineker perlil

Do konce pohárového derby mezi Tottenhamem a Chelsea zbývala čtvrthodina, Blues vedli po trefě Tima Wernera z 19. minuty 1:0. V tom se z ničeho nic rozeběhl ze hřiště obránce Spurs Eric Dier a namířil si to rovnou do tunelu vedoucího do šaten. Hned se za ním vydal i hlavní kouč José Mourinho.

Vystřídal? Ne. Za několik okamžiků se Dier vrátil zpět na hřiště. Společně se spoluhráči pak dokázali srovnat, trefil se Erik Lamela, a v penaltovém rozstřelu dokonat obrat. Hned první z pokutových kopů proměnil právě Dier. Úspěšní byli i další exekutoři, až na toho desátého, kterým byl Mason Mount z Chelsea. Spurs se tak mohli radovat z postupu přes městského rivala.

Po utkání se ale dál řešil záhadný Dierův úprk ze hřiště. Nakonec se ukázalo, že si nutně potřeboval odskočit na toaletu.

„Mourinho nebyl šťastný, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Volala příroda. Slyšel jsem, že měl soupeř šanci, když jsem byl ze hřiště, ale naštěstí neskóroval. Je fajn, že něco taky jednou vyšlo v náš prospěch“ okomentoval situaci anglický reprezentant.

„Musel jít, nebyla jiná šance. Snažil jsem se na něj ale vyvinout určitý tlak, aby byl co nejdříve zpátky pro zbytek utkání. Byl totiž skvělým příkladem pro ostatní,“ uvedl trenér Tottenhamu José Mourinho. „Problém byl, že neběžel na malou,“ dodal se smíchem portugalský kouč v rozhovoru po utkání.

Mourinho v nuceném odběhnutí si na toaletu viděl závažnější příčiny, než jen klasickou lidskou vlastnost. „Je to důsledek toho, že odehrál v brzkém sledu dva zápasy, je dehydrovaný, unavený, bez energie ve svalech, úplně mrtvý. Ve čtvrtek samozřejmě hrát nebude, to bych ho zabil,“ předeslal před soubojem s Maccabi Haifa v Evropské lize Mourinho, který zároveň na svém Instagramu zveřejnil fotku s členy realizačního týmu a Dierem k níž napsal, že je hrdý na všechny své hráče, ale obzvlášť na Diera, který odehrál 180 minut během 48 hodin.

Sám Dier bral vše s humorem. Po utkání vzal cenu pro nejlepšího hráče utkání, položil ji na jednu z toalet uvnitř Tottenham Stadium a fotku s popiskem „The real M.O.M“ (skutečný muž zápasu) zveřejnil na svém Instagramu.

Svým činem i onou fotkou pobavil. „Podivuhodná scénka, jak Dier utíká ze hřiště do šatny, spěšně následovaný Mourinhem. Pak Dier vybíhá zpátky do hry. Asi potřeboval na záchod. Hráči už dneska prostě ne*erou na hřišti. Co se to s nimi děje?“ narážel Gary Lineker, bývalý reprezentant Albionu na nepříjemnost, která se mu stala v roce 1990 při zápase MS s Irskem.

Jiný člověk na Twitteru zase požadoval druhou sérii seriálu All or Nothing z prostředí Tottenhamu. „Musím vidět Josého, jak buší na dveře od záchodu, když se Dier snaží vyprázdnit, to stojí za to samo o sobě,“ napsal.

A následovaly další humorné reakce. „Mourinho je ten nejzábavnější člověk v historii fotbalu. To jak běžel za Dierem vypadalo, jako by byl pokladní.“

Dierovi se dokonce dostalo oslavného chorálu, kdy fanoušci veršovali ve smyslu: „Erik Dier jde na záchod, kdy se mu zachce.“