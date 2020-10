Hvězdný Tomáš Souček o zápisném ve West Hamu: Zazpíval jsem Kabáty

Vyrůstal v Havlíčkově Brodu a nikdy se mu ani nesnilo, že by si jednou zahrál Premier League. Ale už přes půl roku je to skutečností. Tomáš Souček si nejdříve s pražskou Slavií zahrál Ligu mistrů a odtud se odpíchl do West Hamu United, klubu působícím v nejlepší lize na světě. „Nechci si na nic hrát,“ upozorňuje fotbalová kometa v obsáhlém rozhovoru pro páteční Sport Magazín. Ten najdete jako přílohu v tištěném pátečním deníku Sport, nebo ho v pátek zakoupíte pohodlně online přes iKiosek.cz.