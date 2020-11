Král za půl miliardy do West Hamu, píší v Rusku. Berte ho, volají fanoušci

Spekulace o přestupu Alexe Krále do Anglie sílí • Reuters

Alex Král by se mohl stěhovat do Premier League • Reuters

Alex Král by mohl rozšířit českou kolonii ve West Hamu • koláž iSport.cz

Alex Král v Rusku roste pro větší klub, než je Spartak Moskva. Kolem defenzivního záložníka krouží kluby z Premier League a moskevský klub si může říct o víc peněz, než za kolik ho před dvěma lety kupoval. Respektovaný ruský novinář Aurtur Petrosjan zařadil do fronty zájemců i West Ham, kde by se Král potkal s exparťáky ze Slavie.

„West Ham jedná o přestupu Alexe Krále z Moskvy. Spartak za něj vloni v září zaplatil 12 milionů eur a bude chtít minimálně 18 milionů. Současný kontrakt má do roku 2024 s příjmem přibližně milion euro ročně,“ napsal na Twitter Artur Petrosjan, ruský novinář spolupracující například s UEFA.

Podle něj by se Králova cena měla pohybovat okolo v přepočtu 473 milionů korun, částka ale může být i mnohem vyšší. Mirror před týdnem záložníka ohodnotil na 30 milionů liber – cca 885 milionů.

„Alexe sledují kluby z Premier League dlouhodobě, takže to pro nás není novinka. S některými kluby jsme v kontaktu, ale v této fázi sezony je předčasné mluvit o konkrétních nabídkách,“ připustil minulý týden Králův manažer Karol Kisel, ale jména klubů potvrdit nechtěl, v minulosti ho měly monitorovat třeba Everton nebo Newcastle.

Tweet respektovaného ruského žurnalisty ale pořádně nabudil fanoušky West Hamu, kde Čechům dělají skvělé jméno Tomáš Souček a nově i Vladimír Coufal. „Alex Král by byl skvělá posila,“ rozplývá se server Hammers.news a naznačuje, že týdenní plat dalšího Čecha mezi „kladiváři“ by byl přibližně 20 tisíc liber týdně (600 tisíc korun). „To se jeví jako absolutně skvělý podpis, Král má neuvěřitelný talent.“

Fanouškovská stránka zároveň upozorňuje, že Král patří do stejné manažerské stáje jako Coufal. Nevýhodou WHU může být, že s příchodem Krále by hrozil přetlak ve středu zálohy. Leda by odešel kapitán Declan Rice, o kterého dlouhodobě stojí Chelsea.

Hammers.news zároveň dobře vědí, že nejsou jediní, kdo se v Anglii o Krále zajímá. Svému vedení poslali jednoduchý vzkaz – udělejte to!