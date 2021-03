Manchester United – West Ham 1:0. Obří šance Součka, prokletí trvá

Tomáš Souček bojuje na Old Trafford • Reuters

Vladimír Coufal na Old Trafford • Reuters

Old Trafford je pro něj zakletý, kouč David Moyes zde nedokázal coby soupeř zvítězit ani na patnáctý pokus. O těsné prohře West Hamu rozhodl vlastní gól jeho stopera Craiga Dawsona. Za hosty odehráli celý zápas čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, ale ani jejich úsilí aspoň na bod s Manchesterem United nestačilo.

Čeští reprezentanti šli do prestižního zápasu pozitivně naladění. „Připravujeme se, abychom United porazili. Jsme spokojení s tím, jak se sezona vyvíjí, a víme, že můžeme porazit kohokoliv,“ prohlásil odvážně Tomáš Souček. „Doma jsme byli 70 minut lepším týmem, ale pak nám ukázali svoji kvalitu,“ doplnil ho Vladimír Coufal.

Sebevědomí si hráči West Hamu přenesli i do začátku zápasu, kdy na soupeře vlétli, ovšem nedokázali si vytvořit gólovou příležitost a ráz utkání postupně diktovali Red Devils. Nejvíce byli vidět Mason Greenwood s Lukem Shawem, který na levé straně pořádně prověřoval Coufala. Avšak první šanci si domácí vytvořili z pravé strany, když Greenwood centrem našel osamoceného Marcuse Rashforda. Ten z malého vápna hlavičkoval jen vedle. Deset minut před koncem poločasu se v gólové příležitosti objevil po akci středem Greenwood, ale Lukasz Fabianski konečky prstů vytěsnil jeho střelu s pomocí tyče mimo.

Naopak West Ham se stal prvním týmem od roku 2018, jenž si proti Manchesteru United za první poločas nepřipsal ani jednu střelu.

Hosté se museli obejít bez Jesse Lingarda, který Hammers hostuje právě z United a vinou pravidel Premier League o hostování nemohl nastoupit. Lingard přitom od svého příchodu září. V šesti ligových utkáních si připsal čtyři branky a dvě asistence a byl velkým přínosem pro Moyesův tým. V sestavě ho zastoupil kapitán Mark Noble. Ten se příchodem Tomáše Součka stal především platným náhradníkem. Naposledy tak nastoupil v FA Cupu právě na hřišti United. „Myslel jsem na to. Ten zápas odehrál skvěle a je velice zkušený. Doufám, že si to přenese i do tohoto zápasu,“ vysvětloval Moyes před utkáním.

Jenže hosté se z první půle nepoučili. Hned po sedmi minutách odvrátil Coufal nebezpečný centr Greenwooda pouze na roh, po kterém si Craig Dawson vstřelil nešťastný vlastní gól. Domácí byli i nadále lepším týmem v 60. minutě se dalším skvělým zákrokem blýskl Fabianski a držel svůj tým ve hře. Moyes reagoval stažením nevýrazného Noblea s Benem Johnsonem. West Ham postupně otevíral hru a volného prostoru pro brejk využil Greenwood, ale svůj pokus nasměroval pouze do tyče.

Nakonec si šanci vypracovali i hosté, ale Součkovo zakončení po pohledné akci dokázala domácí obrana zblokovat. Český záložník tak nedokázal navázat na podzimní ligové střetnutí, v němž poslal své mužstvo do vedení, když usměrnil do branky hlavičku Declana Rice. Společně vytvořili stabilní záložní dvojici a hlavně na nich stojí výsledky West Hamu. „Jsme podobní hráči, ale dokážeme si vzájemně vyhovět. Když jeden jde dopředu, druhý pokrývá prostor za ním. Na hřišti si opravdu rozumíme,“ komentoval Souček vzájemnou spolupráci, která náramně fungovala.

Pro kouče hostů Davida Moyese šlo o ­­­smolný návrat na Old Trafford, kde v roce 2013 podepsal kontrakt na šest sezon a měl navázat na úspěchy svého krajana Sira Alexe Fergusona. Kvůli neuspokojivým výsledkům však byl tehdy vyhozen ještě čtyři kola před koncem prvního ligového ročníku v barvách United.