Legenda o slavném návratu: Má láska, Old Trafford. Co stvořilo Ronalda?

První příchod - 18 let. Druhý příchod - 36 let. Ronaldovi bývalí spoluhráči jsou dnes padesátníci. Těm novým je o polovinu míň. Přesto se vrací v roli spasitele. Jako obnovitel víry a duch starých časů, kdy Red Devils nestrpěli žádný odpor. CR7 se nezměnil. „Co chci? Drtit protivníky jako brouky na kovadlině.“

Old Trafford opustil v létě 2009, kdy pompézně odkráčel do Realu Madrid jako nejdražší fotbalista (94 milionů eur).

Z dnešního pohledu je samozřejmě k smíchu, že tuhle částku trumfli hráči jako Bale, Pogba, Hazard, Griezmann, Félix, Dembélé či Coutinho. Klubům totiž nepodali elixír, ale depresso - neslazený nápoj, který vyvolává kolaps mozku a záchvaty pláče.

CR7 neselhal. Nastartoval gólovou motorovku a rozštípal všechny rekordy (450 branek).

V Turíně přidal 101 tref během tří let, ale úkol nesplnil.

Juventus třikrát zakopl o čtvrtfinálovou překážku LM.

„Haha,“ zavyli soupeři, „Trapas!“ Ronaldova pověst ovšem neutrpěla. Na Old Trafford vmašíroval jako Pán nebes. Eso es. Šampion šampionů.

Nebo šampon šamponů, zavrčeli by jeho odpůrci, kterých není málo - za ty roky porazil hodně armád. Jako motto by mohl použít Shakespearovo: „Jak krásné žít a šlapat po vládcích.“

Když jeho partnerka Georgina, černovláska s pozoruhodně oblými křivkami, doma utírá vitríny, přeleští ceny pro nejlepšího fotbalistu Premier League, La Ligy, Serie A a Champions League.

A taky sošky pro krále střelců Premier League, La Ligy, Serie A a Champions League.

„Práce pro vraha,“ ulevila by si možná. „I kdybych to stříkala hadicí, je to dřina na půl dne. Chtěla jsem najmout uklízečky, ale když tu otročinu viděly, utekly. Gruntovat muzea je prý snazší.“ Pětkrát dobyl Ligu mistrů, sedmkrát ligový titul a plno dalších pohárů. Portugalsko pokropil zlatým deštěm na EURO 2016 a vzal ztečí Ligu národů 2019.

V celé historii fotbalu není nikdo, kdo dal víc reprezentačních branek (111).

A teď je doma. Tam, kde to v roce 2003 začalo.

„Požehnání,“ řekl Paul Scholes. „Dar pro naše fanoušky. K Ronaldovi mají speciální vztah. Když v březnu 2013 přijel s Realem k osmifinále LM, 75 tisíc lidí na Old Trafford se zvedlo a aplaudovalo mu vestoje. Přitom to utkání rozhodl a vyřadil nás!“

„Mám z nej pořád ten samý dojem,“ uvedl Rio Ferdinand. „Pocit nezranitelnosti. Podívejte, jak hlavičkuje. Nebeský hák!“

Tenhle výraz vznikl ze sarkastické reakce naštvaného pilota průzkumného letounu za první světové války na rozkaz, aby zůstal ve vzduchu hodinu na stejném místě. „Tento stroj není vybaven nebeskými háky!“

No, Ronaldo zjevně ano. Zavěsí se do vzduchu jako Tarzan, akorát bez lián.

„Kluci jako Sancho, Greenwood a Rashford jsou v šoku, když Cristiana vidí trénovat,“ prozradil Ole Gunnar Solskjaer. „Slyšeli o tom, ale naživo je to strhne. Neuvěřitelná intenzita.“

Red Devils skončili v minulé sezoně druzí, 12 bodů za šiřitelem děsu z Manchesteru City.

„Osmkrát jsme remizovali 0:0,“ připomněl Solskjaer. „S Ronaldem by to bylo jinak.“

Portugalec přiklusal jako novodobý Cantona. Má vzkřísit dávnou slávu.

„Eric byl výjimečný,“ přitakal Scholes. „Ale CR7 je na vyšším stupni.“ Demonstroval to bez meškání. Tři starty a čtyři trefy. „Hvězdná síla,“ zatleskal Ferdinand. „Jeho vůle a schopnost vykouzlit góly z ničeho Oleův kádr povýší.“

United si Premier League podrobili naposledy v roce 2013. Alex Ferguson se poté uklonil a opustil jeviště. A duši fanoušků opředla šedivá pavučina. „Old Trafford potřebuje terapii!“ volali.

Teď jsou tu Raphaël Varane, Jadon Sancho, Bruno Fernandes.

A postava ve zlatě a karmínu. Ten, co si vystavěl trůn z gólů. Expert na deziluzi soupeřů.

„Terapie?“ usmál se CR7. „Právě začíná.“

O čem mluvíme, když mluvíme o Ronaldovi

„Byl jsem při tom.“ Ferdinand vedl Ronalda k růstu. Stejně jako Scholes, Giggs, Neville či Keane. „Byl nejnezkrotnější,“ řekl Rio. „Nechtěl být pouhou třískou v proudu událostí.“ Bez minulosti přítomnost nepochopíme. Vraťme se zpět. Ke zrodu CR7.

Léto 2003. Ronaldovi bylo osmnáct. „Můj walkman vážil víc než on,“ uchechtl se Rio Ferdinand. „Kabina ztichla, když vešel v plandavých džínách a svetru z výprodejového stojanu. Fintil Diego Forlán na něj křikl: Kluku, kdo tě obléká? Armáda spásy?“

Manchester United vyhrál Premier League, ale nepřemožitelný nebyl. „Přáli jsme si vybudovat suverenitu, jenže Arsenal byl proti,“ líčil Rio.

V Ronaldově první sezoně Gunners dominovali - dobyli titul bez jediné porážky.

Další dva roky vládla Mourinhova betonová Chelsea.

„Nejbáječnějším hráčem byl Thierry Henry - třikrát v řadě král střelců,“ popisoval Rio. „U nás třímal žezlo Ruud van Nistelrooy. Během pěti let nasázel 150 gólů.“

Red Devils zrovna opustili David Beckham, Juan Sebastián Verón a Laurent Blanc. „Osobnosti,“ přikývl Ferdinand.

Místo nich stál ve dveřích Ronaldo. „Ve tváři uhry a červené hrbolky. A ty zuby!“ sykl Rio. „Když se usmál, Forlán se vyloženě lekl.“

Klučík z Madeiry nebyl jedinou posilou. Alex Ferguson představil i Klébersona, brazilského mistra světa.

„Vůbec se nechytl,“ podotkl Rio. „Stejně jako tucty dalších hráčů. Talent nic neznamená. Na Old Trafford byli nadaní všichni. A přece neuspěli.“

Ronaldo se lišil. „Věřil si každý, kdo překročil práh šatny,“ řekl Ferdinand. „Ale jeho víra v sebe sama byla jiná. Nestála a nepadala s hlasy jiných. Měl výraz člověka, který má svět na své straně.“

Začátky přesto bolely. „Měl zoufalou potřebu každého přesvědčovat o své supertřídě,“ vykládal Rio. „Kličkoval, sóloval, hrál na sebe. Tak jsme ho seřezali.“

Anglický stoper nebyl jediný drsňák Rudých ďáblů. Na Ronalda si došlápli Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes a kapitán Roy Keane.

„Ten mu při bránění málem urval hlavu,“ zašklebil se Rio. „Crise musel přepadat pocit, že ho Ferguson hodil žralokům, kteří ho žerou zaživa. Co proto mu dali i věčně zachmuřený Van Nistelrooy a John O‘Shea, Ir, který působil dojmem, že vás nabere na vidle.“ Ronaldo pochopil, že není dost silný. Prohrával souboje a při každém skluzu či hrubším zákroku příšerně zařval. „Uááá! Následovala aeroshow a prdel ve větru,“ řehtal se Rio.

Jenže. Motorem Portugalcova života byla ctižádost. Nefňukal, nenechal se otrávit. Oddal se tréninku. „Věřte mi,“ řekl Rio. „Poznal jsem stovky fotbalistů, ale nikdo nepracoval tvrději než on. V posilovně i na hřišti. Cristiano je největší profesionál ze všech.“

Zmohutněl a vyrostl i fotbalově. Byl mnohem akceschopnější. Všechno zrychlil a zpřesnil. Nehrál čistě na efekt, ale účelně a s důrazem.

Nastřílel 118 gólů a navlékl hermelín a zlatohlav pro panovníka Premier League. „Díky němu jsme vyhráli Ligu mistrů a třikrát anglický titul,“ prohlásil Alex Ferguson. „Fanoušci ho milovali. Měl největší vliv od Cantony a myslím, že Erika překonal.“ On byl král. On, CR7.

RONALDOVA BILANCE

SPORTING

Sezona 2002-03 –⁠ 31 zápasů, 5 gólů

MANCHESTER UNITED

2003-04 – 40 zápasů, 6 gólů

2004-05 – 50 zápasů, 9 gólů

2005-06 – 47 zápasů, 12 gólů

2006-07 – 53 zápasů, 23 gólů

2007-08 – 49 zápasů, 42 gólů

2008-09 – 53 zápasů, 26 gólů

REAL MADRID

2009-10 – 35 zápasů, 33 gólů

2010-11 – 54 zápasů, 53 gólů

2011-12 – 55 zápasů, 60 gólů

2012-13 – 55 zápasů, 55 gólů

2013-14 – 47 zápasů, 51 gólů

2014-15 – 54 zápasů, 61 gólů

2015-16 – 48 zápasů, 51 gólů

2016-17 – 46 zápasů, 42 gólů

2017-18 – 44 zápasů, 44 gólů

JUVENTUS

2018-19 – 43 zápasů, 28 gólů

2019-20 – 46 zápasů, 37 gólů

2020-21 – 44 zápasů, 36 gólů

MANCHESTER UNITED

2021-22 – 4 zápasů, 4 góly

v kariéře – 900 zápasů, 679 gólů