Ferguson si povídal s hvězdou MMA: kritika za Ronalda na lavičce

Posadit Cristiana Ronalda? Koušete do hodně kyselého jablka... Portugalský šutér ani v 36 letech, po návratu do nejtěžší ligy světa, nehodlá sledovat dění z lavičky. O víkendu to poznal trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer. Svou hvězdu šetřil proti Evertonu (1:1) a Ronaldovi se role náhradníka vůbec nelíbila. „Nejlepší hráče byste vždycky měl nechat hrát,“ reagoval podle britských médií legendární kouč Alex Ferguson, když si po utkání povídal se šampionem UFC, slavným bojovníkem MMA a fanouškem „rudých ďáblů“ Chabibem Nurmagomedovem.

Ferguson, nejslavnější trenérská postava klubové historie, se k posazení Ronalda vyjádřil při rozhovoru se známým bojovníkem, který oficiálně ukončil kariéru. Verdikt nechat elitního střelce jen mezi náhradníky neschvaloval.

„Myslím si, že když (hráči Evertonu) zjistili, že Ronaldo nehraje, bylo to pro ně...,“ prohlásil Ferguson. „Ale vždyť nastoupil do druhé půle,“ skočil mu do řeči při rozhovoru se slavným trenérem Chabib. „Já vím, ale vždycky byste měl začínat se svými nejlepšími hráči,“ reagoval skotský kouč.

Ronaldo naskočil do utkání v 57. minutě, z hrotové pozice jen přihlížel, jak Andros Townsend srovnal na konečných 1:1. Cristianovy kyselé obličeje letěly skrze televizní obrazovky a sociální sítě do celého světa, všichni řešili, proč je portugalský fenomén rozladěný. Zda z výsledku, nebo z toho, že se do hry, ač zcela zdravý, dostal až v jejím průběhu.

„Sestavu skládáte i s výhledem na opravdu dlouhou sezonu, která nás čeká, musíte rozložit zátěž mezi všechny hráče. Mé rozhodnutí bylo správné,“ vysvětloval po remízovém utkání trenér Ole Gunnar Solskjaer.

„Antony Martial hrál dobře a vstřelil pěkný gól. Edinson (Cavani) potřeboval minuty na hřišti a dali jsme mu hodinu. Někdy musíme sestavu vybrat takhle,“ dodal norský kouč. „Po takovém výsledku chápu zklamání. Začali jsme lépe, než v minulém ročníku, ale pořád to není tak, jak bychom sami chtěli.“

Po reprezentační pauze už zřejmě Ronalda opět naplno využije. Portugalský útočník zvládl vstup na anglické trávníky výborně, v šesti zápasech vstřelil pět gólů. Ani v závěrčné fázi kariéry neubírá ze svých kvalit a potvrzuje pozici jednoho z nejlepších fotbalistů historie.