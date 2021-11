United jednají s Rangnickem, Ronalda a spol. by měl vést do konce sezony

Ralf Rangnick by měl vést Manchester United • Profimedia.cz

Fotbalisty Manchesteru United by měl ve zbytku sezony vést Ralf Rangnick. Podle britských médií už s bývalým trenérem Schalke, Hannoveru nebo Lipska začalo vedení klubu jednat.

V neděli po sérii špatných výsledků skončil na lavičce United Ole Gunnar Solskjaer. Bývalý útočník Rudých ďáblů byl odvolán po sobotní prohře 1:4 s Watfordem, která byla pátou v posledních sedmi zápasech.

Jako dočasný kouč byl jmenován dosavadní asistent Michael Carrick. Pod jeho vedením United v úterý porazili 2:0 Villarreal v Lize mistrů a zajistili si postup do vyřazovací fáze.

Vedení klubu však už po odvolání Solskjaera avizovalo, že má v úmyslu přivést trenéra pro zbytek sezony. Proto už začalo jednat s Rangnickem, jenž momentálně působí jako sportovní ředitel v Lokomotivu Moskva.

Před tím trénoval Stuttgart, Hannover, Hoffenheim, Lipsko nebo Schalke, se kterým v sezoně 2004/05 skončil druhý v bundeslize. V roce 2011 s ním vyhrál Německý pohár a postoupil do semifinále Ligy mistrů.

Třiašedesátiletý Rangnick by měl vést United pouze do konce sezony. Po angažování stálého trenéra se podle médií na dva roky přesune do role konzultanta aktuálně osmého celku anglické ligy.