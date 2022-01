Kauza Lukaku: návrat po pohovoru s šéfy. Dostal radu, ať se omluví

Lukaku se vrátil na Stamford Bridge v létě coby rekordní posila, Inter za něj dostal 97,5 milionu liber (zhruba 2,9 miliardy korun). Comeback to ale zatím není zdaleka ideální. Rozlet 28letého útočníka brzdí zranění a teď i kázeňské potíže. Klub i jeho fanoušky rozlítil rozhovor pro Sky Sports Italia.

„Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl Lukaku italské televizi. „Ale nevzdám to, protože jsem profesionál,“ dodal.

„Samozřejmě se nám to nelíbí, protože to vyvolává rozruch, který nepotřebujeme a který ničemu nepomáhá. Na druhou stranu z toho nechceme dělat víc, než je nutné,“ reagoval záhy trenér Thomas Tuchel. Nezůstal jen u slov, hvězdnou posilu ani nenominoval k nedělnímu šlágru s Liverpoolem (2:2) a sjednal si s ní pohovor.

Jak informuje deník Daily Mail, setkání neproběhlo jen mezi čtyřma očima a zúčastnilo se jej i užší vedení Chelsea v čele s ředitelkou Marinou Granovskou. Nadřízení si s Lukakuem vše vyříkali a útočník by se měl vrátit do sestavy. Žádný disciplinární postih pro něj „blues“ nepřipravili, podle zdrojů Daily Mailu si jej ale někteří spoluhráči přejí. Ačkoli je Lukaku v kabině oblíbený, hráči cítí, že alespoň nějaký trest by dostat měl.

„Romelu si dobře uvědomuje, co se stalo. Chápe svou zodpovědnost, ví, že po sobě tenhle nepořádek musí uklidit. Zvládne to. Nemá jinou možnost, je to náš hráč.“ shrnul na tiskové konferenci trenér Tuchel.

Britská média také informují, že Lukakuovi lidé z nejbližšího okolí poradili, ať sklopí hlavu, s omluvou veškeré následky přijme a za prohlášeními, která mu zkazila reputaci, udělá tlustou čáru. Podle zdrojů z blízkých hráči belgický útočník nechtěl rozezlít svého aktuálního zaměstnavatele, ale udobřit si fanoušky Interu. Z něj uprchl po titulové sezoně ve chvíli, kdy začaly na povrch prosakovat informace o finančních problémech majitelů, čínské firmy Suning. „Miluji Itálii. V hloubi duše vím, že se do Interu jednou vrátím,“ řekl mimo jiného v rozhovoru.

Ultras milánského klubu ho ale jen tak vítat nebudou. Jako reakci na inkriminované interview vyvěsili u San Sira transparent s nápisem „Nezáleží na tom, kdo uteče za deště, ale kdo zůstane při bouři. Sbohem, Romelu.“

Lukakův návrat do sestavy Chelsea může nastat už ve středečním zápase Carabao Cupu proti Tottenhamu. Pohárové klání bude pikantní i kvůli osobě Antonia Conteho – trenér, který s „blues“ vyhrál titul, se na Stamford Bridge vrátí poprvé jako soupeř. Navíc to byl