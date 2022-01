Návrat po selhání srdce. Eriksen je fit, plácl si s Brentfordem

Selhalo mu srdce během zápasu na evropském šampionátu. Christian Eriksen se z ničeho nic sesunul k zemi a v následujících vteřinách bojoval o život. Díky rychlé reakci spoluhráčů i zdravotního týmu přítomného přímo na stadionu se to povedlo. Dánský záložník si prošel peklem, ale zvládl to. Nicméně vsadili byste si, že se ještě někdy vrátí k profesionálnímu fotbalu? Pokud ano, vyhráli byste. Devětadvacetiletý hráč hlásí comeback! Dohodl se s Brentfordem. S nováčkem Premier League podepsal smlouvu do konce sezony.

Nikdy se nevzdal. Konec kariéry? Kdepak. „Chci zase hrát. Není žádný důvod, proč bych nemohl. Po fyzické stránce jsem v top formě,“ hlásil na začátku ledna rodák z Middelfartu. „Dal jsem si jasný cíl - chci hrát na mistrovství světa v Kataru. To mám v hlavě celou dobu. Sním o návratu. Dokážu, že jsem zpátky na nejlepší úrovni.“

Na návratu Eriksen tvrdě pracoval. V nedávné době se připravoval s dorosteneckým výběrem Ajaxu, který mu to umožnil. Chvíli se mluvilo o tom, že s amsterdamským celkem podepíše smlouvu a v klubu, kde vyrostl pro světový fotbal, se vrátí na scénu. Z toho nakonec sešlo.

O Dánovy služby se delší dobu hlásil Brentford. Návrat do Premier League? To by byla bomba! blesklo Eriksenovi v hlavě. Když dorazila oficiální nabídka smlouvy, neváhal. Je zpátky. Sen se splnil.

„Těším se na spolupráci s Christianem. Už je to nějaký čas, co jsem ho trénoval naposledy,“ usmíval se Thomas Frank po oznámení dohody. Kouč Brentfordu totiž vedl Eriksena v reprezentačním výběru Dánska do sedmnácti let. „Bylo mu tehdy šestnáct. Páni, to už je let, co? Stal se z něj jeden z nejlepších ofenzivních záložníků v Premier League. Vyrostl ve hvězdu dánského fotbalu a vyhrál spoustu trofejí.“

Frank stejně jako Eriksen pochází z Dánska. To byl jeden z důvodů, proč bývalý záložník Tottenhamu, kde strávil šest a půl roku, kývl na nabídku Brentfordu. „Naskytla se nám neuvěřitelná možnost podepsat světového hráče. Ano, víme, že sedm měsíců netrénoval s týmem, jenže pracoval individuálně. Je v pořádku, ale potřebuje herní praxi. Ještě chvíli to potrvá, přesto nemáme žádné pochybnosti. S trenérským týmem mu pomůžeme vrátit se na nejvyšší úroveň,“ uvedl osmačtyřicetiletý Frank.

V týmu nováčka anglické ligy odvádí kus dobré práce. Brentford se nachází na čtrnáctém místě s osmibodovým náskokem na sestupové pozice. K úspěšné záchraně mezi elitou má dopomoct i Eriksen.

„Christian umí diktovat tempo zápasu. V repertoáru má neuvěřitelné finální přihrávky a je gólový. Také je velmi, velmi skvělým exekutorem standardních situací. Je hráčem, jenž se nikdy na hřišti neschovává, pořád chce míč, a když mu ho dáte, přijde s něčím speciálním. Také od něj očekávám velký přínos v kabině,“ vyjmenovával Frank přednosti nové posily.

Eriksen naposledy působil v Interu Milán. Jenže v dresu „Nerrazzuri“ pokračovat nemohl. Po selhání srdce totiž absolvoval operaci, při které mu voperovali defibrilátor. S ním v Itálii není dovoleno hrát. V Anglii ale žádný takový zákaz neplatí.

„Přesto proces podepsání Eriksena byl zdlouhavější než u jiných hráčů. Chápu, že spousta lidí chce znát veškeré detaily. Ale abychom respektovali Christianovo lékařské tajemství, nebudeme zacházet do žádných podrobností,“ uvedl Phil Giles, sportovní ředitel Brentfordu.

„Fanoušky nicméně ujišťuji, že jsme podnikli náležitou péči, abychom zajistili, že Christian je v nejlepší možné formě pro návrat do soutěžního fotbalu,“ ubezpečil Giles. „Jsme přesvědčeni, že Eriksen bude mít pro náš klub obrovský přínos do konce sezony.“