Show v Anglii: Haaland dal hattrick, Liverpool nasypal 9 gólů. Vede Arsenal

Kanonádu v Liverpoolu odstartoval už ve třetí minutě Díaz. Po přesném Firminově centru z pravé strany kolumbijský reprezentant vyskočil ze všech nejvýš a hlavičkou poslal míč k pravé tyči. V prvním poločase se trefili ještě Elliott, Alexander-Arnold, Firmino a v 45. minutě hlavou po rohovém kopu Van Dijk.

Liverpool nastřílel pět gólů za poločas v Premier League poprvé. Firmino přidal k brance i tři přihrávky a po Milanu Barošovi se stal teprve druhým hráčem, který se v dresu liverpoolského celku za poločas podílel na čtyřech gólech. Svěřenci Jürgena Kloppa nešetřili hosty ani v druhém poločase a přidali další čtyři branky, čímž vyrovnali výhry Manchesteru United nad Southamptonem z února minulého roku a nad Ipswichem z roku 1995. Vítězství 9:0 zaznamenal i Leicester City nad Southamptonem před třemi roky.

Haalandův hattrick za 20 minut

Haaland pomohl Manchesteru City hattrickem otočit nepříznivý vývoj zápasu s Crystal Palace, který vedl 2:0. Už ve čtvrté minutě se hosté dostali do vedení poté, co si Stones srazil do vlastní branky Ezeho centr z přímého volného kopu. Mládežnický reprezentant Anglie měl prsty i v druhém gólu „Orlů“, když na jeho rohový kop naskočil Andersen a hlavou umístil míč k levé tyči .

Obrat mistrovského týmu načal v 53. minutě Silva a dokonal jej třemi góly v 62., 70. a 81. minutě Haaland. Norský reprezentant vstřelil v úvodních čtyřech startech za Manchester City po příchodu z Dortmundu pět gólů. Zařadil se za Sergia Agüera, který jich dal šest.

První nepříznivou sérii ukončili fotbalisté Manchesteru United už o přestávce zápasu v Southamptonu, když rovněž od února poprvé po poločase na soupeřově hřišti neprohrávali. O jejich výhře poté rozhodl v 55. minutě Bruno Fernandes. United se díky němu dočkali tří ligových bodů venku po sedmi zápasech. Tým trenéra Erika ten Haga po dvou úvodních porážkách uspěl podruhé za sebou.

Fotbalisté Chelsea i přes dlouhé oslabení zvítězili nad Leicesterem 2:1. V 28. minutě byl po dvou žlutých kartách vyloučen Gallagher. Své první soutěžní góly v dresu „Blues“ dala letní posila Sterling. Prosadil se v 47. a 63. minutě. Za hosty v 66. minutě už pouze korigoval skóre Barnes.

V londýnském derby mezi Arsenalem a Fulhamem otevřel skóre po Gabrielově chybě v rozehrávce Mitrovič. Fulham dal gól ze své první střely na branku. O osm minut později ztečoval Ödegaardovu střelu mimo dosah brankáře Lena hostující obránce Adarabioyo. V 86. minutě zahrával Arsenal rohový kop, míč propadl přes hlouček hráčů na malém vápně až ke Gabrielovi, který jej dopravil do prázdné branky.

Anglická fotbalová liga - 4. kolo:

Southampton - Manchester United 0:1

Branka: 55. Fernandes

Brentford - Everton 1:1

Branky: 85. Janelt - 24. Gordon

Brighton - Leeds 1:0

Branka: 66. Gross

Chelsea - Leicester 2:1

Branky: 47. a 63. Sterling - 67. Barnes

Liverpool - Bournemouth 9:0

Branky: 3. a 85. Díaz, 31. a 63. Firmino, 6. Elliott, 29. Alexander-Arnold, 45. Van Dijk, 47. vlastní Mepham, 80. Carvalho

Manchester City - Crystal Palace 4:2

Branky: 62., 70. a 81. Haaland, 53. Silva - 4. vlastní Stones, 22. Andersen

18:30 Arsenal - Fulham.