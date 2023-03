Liverpool hraje o výhodu na trhu. United: cirkus i selfie s legendou

Stačí jedna zuřivá bouře, aby se nad Anfield Road rozestoupily černé mraky a do kanceláří šéfů klubu pronikly nejjasnější sluneční paprsky. Liverpool díky demolici Manchesteru United (7:0) natankoval plnou a sebevědomě vyráží do napjaté bitvy o nejlepší čtyřku. V euforii byl během nedělního koncertu i legendární obránce „reds“ Jamie Carragher, jehož selfie s ikonou United baví internet.

Takovou vzpruhu potřebovali. Hráči, trenér, fanoušci i legendy… Liverpool se proti „rudým ďáblům“ roztančil, přitom v posledních týdnech zrovna nejásal. V tabulce se připíchl za top šestku, v Lize mistrů je krok od vyřazení, když ho Real převálcoval 5:2. Najednou je všechno jinak. „Liverpoolu to dává obrovskou vzpruhu, aby se dostal do první čtyřky,“ prohodil Carragher v televizním vysílání Sky Sports.

Bývalý stoper si sladkou výhru zvlášť užíval. Zápas proti United komentoval společně s Garry Nevillem, ikonou Red Devils. Oba jsou se „svými“ kluby natolik spjatí, že emoce v žádném případě nezakryjí. Ani během přímého přenosu.

Po jednom z gólů Kloppova týmu Carragher uznale tleskal, pak pohotově vytáhl telefon a udělal si s parťákem selfie. Lehce se jen usmál, zato Neville byl viditelně skleslý a zklamaný. Jejich společná fotka se stala na internetu hitem, dokonale totiž vystihuje aktuální pocity v obou klubech.

V Manchesteru vystřídaly slávu ze zisku anglického poháru rozpaky. „Cirkus je zpátky ve městě. Jako hráč jsem byl vždy opatrný a říkal, ať se nenecháme unést,“ líčil Roy Keane, bývalý záložník „rudých ďáblů“.

To se tentokrát nepovedlo. Svěřenci Erika ten Haga po úspěchu utrpěli nejvyšší soutěžní prohru v klubové historii. Jedním slovem - ostuda.

„Každá porážka je hrozná, ale ještě horší je od Liverpoolu. Zklamali jsme fanoušky, to je na tom to nejhorší,“ zlobil se trenér United v rozhovoru pro klubový web. „Bylo tam jedenáct individualit, které úplně ztratily hlavu. To je neprofesionální a nehodné Manchesteru United."

V lize se pro Ten Hagův soubor nic moc nemění. I když se v posledních týdnech přiblížil k vedoucímu Arsenalu, na titul příliš nepomýšlel. A teď už vůbec ne. Ale k místence mezi nejlepší čtyřkou má ze třetího místa dost blízko.

I pátý Liverpool pomalu opouštějí myšlenky na sezonu bez Ligy mistrů. „Jak to, že to bylo po většinu sezony tak špatné?“ nechápal Carragher. „Stále nemůžu uvěřit tomu, že Liverpool má po těch všech prohraných zápasech stále velkou šanci dostat se mezi čtyři nejlepší.“

A to je pro „reds" zásadní. „Je to opravdu důležité z hlediska toho, co by klub mohl finančně udělat a jaké hráče by mohl přivést," zmínil Carragher.

Liverpool totiž plánuje v nejbližším přestupovém období kádr trochu okysličit a hodlá pořádně vycenit zuby v honbě za drahým klenotem. Záložník Jude Bellingham z Dortmundu by mohl stát až 120 milionů eur (zhruba 2,9 miliardy korun), zájem o něj je i v Realu Madrid.

Devatenáctiletý talent má slušnou formu a zřejmě nerad by chyběl v příští sezoně mezi evropskou smetánkou. Proto... Přetaví Liverpool euforii z debaklu United v průnik do TOP 4?