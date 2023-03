Bouřlivák Adebayor (39) končí: hrdina i psanec, slavil pod kotlem Arsenalu

Emmanuel Adebayor ukončil kariéru. Čím kontroverzní útočník bavil a čím pobuřoval? • FOTO: Koláž iSport.cz Prošel tři přední anglické kluby, zahrál si s Cristianem Ronaldem za Real Madrid a nasázel slušný počet branek. Přesto byl tožský útočník Emmanuel Adebayor většinově vnímán jako problémový hráč. Ve zlém se rozcházel s Monakem i Arsenalem, kde je možná nejnenáviděnějším mužem, který klubem prošel. V Manchesteru City i Tottenhamu se zase časem stal nepotřebným. Nyní v 39 letech po krátkém angažmá v Paraguayi a doma v Togu stran evropského fotbalu, v němž ale zanechal nesmazatelnou stopu, ukončil kariéru. Připomeňte si, čím bavil a pobuřoval.

Povolání: střelec V Evropě se rodák z Toga nejprve rozkoukával ve francouzské lize. Už v 15 letech si ho vyhlédly Méty, za něž debutoval v Ligue 1 o dva roky později v roce 2001. Za další dva roky se stěhoval do Monaka, odkud už putoval na zlomové angažmá do Arsenalu. V něm se dvě sezony rozkoukával a ta třetí byla z hlediska branek nejlepší v celé kariéře, když jich nasázel 24 v 36 zápasech. Celkem v Premier League nastřílel 97 gólů. Za všechny kluby, kde působil, nasázel více než 200 soutěžních gólů. Za reprezentaci Toga mezi lety 2000-2019 odehrál 88 utkání a dal 32 branek. V Anglii se Emmanuel Adebayor proslavil v Arsenalu • Foto Profimedia.cz

Kontroverzní (spolu)hráč Kouč Arséne Wenger měl oko na talentované fotbalisty. Mezi ně bezesporu patřil i Adebayor. Zkušený francouzský trenér Arsenalu si ho vyhlédl ve francouzské lize v roce 2006, odkud ho přivedl za 3 miliony liber (asi 86 mil. korun). Už Monako opouštěl kontroverzně, po několika vynechaných trénincích šéf klubu Michel Pastor jeho odchod kvitoval. „Jedno je jisté. On už si za nás nikdy nezahraje,“ prohlásil o tehdy 22letém útočníkovi. V Arsenalu měl zase neshody s dánským útočníkem Nicklasem Bendtnerem, přestože v šatně seděli vedle sebe. V derby proti Tottenhamu v roce 2008 (prohra 1:5) je od sebe dokonce museli přímo na hřišti odtrhávat spoluhráči. Celý incident skončil pokutou a pohovorem s Wengerem. Adebayor další rok přestoupil do Manchesteru City, Bendtner v klubu ještě pár let vydržel. Za Gunners chvíli válčil i po boku Tomáše Rosického... Adebayor o Rosickém: Pozdravili jste ho a zranil se na dva a půl měsíce Kouč Arsenalu Arséne Wenger a Emmanuel Adebayor na tréninku • Foto profimedia.cz

Pobuřující oslava Právě k přestupu do City se váže následující příběh jedné z nejkontroverznějších gólových oslav v historii fotbalu. Arsenal mohl být v roce 2009 relativně spokojen, když problémového Adebayora prodal za 25 milonů liber (přes 700 mil. korun). Už při odchodu se stal v očích fanoušků neoblíbenou osobou, protože Wenger prohlásil, že chtěl vyšší plat a jde mu jen o peníze. Adebayor rozhovor s koučem a celý příběh později popisoval zcela jinak a přiznal, že odtud vznikla jeho nenávist k Arsenalu a francouzskému kouči, která vyvrcholila ve vzájemném zápase. Po té, co už za City proti Arsenalu zvýšil na 3:1, přeběhl celé hřiště, aby gól emotivně oslavil před kotlem rozzuřených příznivců Gunners, se stal v Arsenalu vyloženě nenáviděným hráčem. V rozhovoru se později omluvil a uznal, že šlo o chybu. Zpověď Adebayora: Proč nesnáší Wengera a slavil před fandy Arsenalu

Z hrdiny psancem Už v druhém klubu se tak rychle stal nenáviděným hráčem, kterého zpátky nikdy nevezmou. To vše navíc podtrhl, když v sezoně 2011/12 zamířil nejprve na hostování a od další sezony i jako volný hráč k rivalům Arsenalu do Tottenhamu. Tam ho pochopiteně jako nenáviděného na Emirates stadium přijali dobře. Zvlášť když v derby na půdě Arsenalu v 10. minutě otevřel skóre, mohl se stát hrdinou Spurs. Za pouhých osm minut však tvrdě kopačkou napřed dohrál Santiho Cazorlu a viděl červenou. Arsenal otočil a oslabeného rivala skolil 5:2. V bílém dresu nicméně vydržel ještě do roku 2015, pak se jako volný hráč upsal Crystal Palace. Tam už to ale nebylo slavné a přišel odchod do Turecka. Tři sezony hrál za Basaksehir, jednu za Kayzerispor a pak definitivně v 36 letech zmizel z Evropy.

Jediná týmová trofej Ještě před odchodem z Evropy se krátce vraťme k jeho konci v City. Na podzim 2010 ho začala ze sestavy vytlačovat letní posila Edin Džeko, nepotřebný Adebayor se tak na jaře roku 2011 ocitl na hostování na vůbec nejslavnější adrese v celé kariéře. Kouč José Mourinho ho totiž přivítal v Realu jako posilu do boje na třech frontách - Liga mistrů, La Liga a španělský pohár. Z těchto tří soutěží nakonec madridský velkoklub vyhrál jen Copa del Rey, tedy tu třetí s nejmenší prestiží. Klíčové pro Adebayora však je, že jde o jeho jedinou týmovou trofej. Ani významná individuální ocenění s jedinou výjimkou však nezískal. Byl vyhlášen africkým fotbalistou roku 2008. V Realu Madrid si Adebayor zahrál i s Cristianem Ronaldem • Foto Barbora Reichová (Sport)