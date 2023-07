Kyslík do záložní řady. Liverpool má nového Gerrada, Klopp si mne ruce

Páté místo v Premier League zaručující pouze Evropskou ligu, drsné vyřazení již v osmifinále Ligy mistrů s Realem Madrid a navrch konce v domácích pohárech ještě před čtvrtfinále. Ne, uplynulá sezona se Liverpoolu rozhodně nepovedla dle očekávání, a proto nyní nastává očekávané okysličení kádru.

To odstartoval Alexis Mac Allister. Ryšavý Argentinec z Brightonu by měl významně zkvalitnit střed pole po odchodech Alexe Oxlade-Chamberlaina a Nabyho Keity.

Nyní se přidal Dominik Szoboszlai. Kapitán maďarské reprezentace a hvězda Lipska, jež může nastupovat na obou křídlech, pod hrotem či na pozici „osmičky“.

„Je mi jedno, kde budu hrát. Hlavně chci být na hřišti! Liverpool je klub s ohromnou historií, zázemím, hráči a fanoušky. Jsem nadšený, že tu jsem. Cítím, že to je ten správný krok v mé kariéře,“ libuje si Szoboszlai, jenž bude nosit dres s číslem 8.

Takový míval i Steven Gerrard. Legenda Reds, kterou Szoboszlai obdivuje.

„Když mi bylo patnáct, vytetoval jsem si na ruku jeho motto. Talent je dar od boha, ale bez pokory a píle je bezcenný. Moc se mi to líbilo a stále se tím snažím řídit. Stejně tak se mi líbil sám Gerrard. Byl to můj oblíbený hráč. Obdivoval jsem jeho odhodlání vítězit a rvát se za Liverpool. Nyní budu to stejné dělat já,“ slibuje fanouškům Szoboszlai.

Kromě citátu a čísla dresu jej s anglickým záložníkem pojí i výjimečná kopací technika a čich na góly. Szoboszlai je vyhlášeným střelcem zpoza vápna. Svou tvrdou střelou umí potrestat soupeře ze hry i ze standardních situací. V jejich zahrávání pak platí za úplnou špičku.

Pro své týmy je klíčový i při samotné výstavbě útoku. Pouze Joshua Kimmich z Bayernu obdržel v uplynulé sezoně bundesligy od svých spoluhráčů více přihrávek než právě Szoboszlai. Nadto je Maďar velice platný i při presinku. S 39 získanými míči ve vzdálenosti 40 metrů od branky soupeře byl šestý nejlepší v celé bundeslize a vůbec nejlepší v Lipsku.

„Z jeho minulosti je zřejmé, že má vynikající fotbalovou průpravu. Naším úkolem je dál ho rozvíjet v našem systému. Je to posila nejen pro současnost, ale i budoucnost klubu a nemohu slovy vyjádřit, jak moc si vážím práce lidí, kteří stáli za jeho příchodem. Jsem jim vděčný,“ vychvaluje si příchod Szoboszlaie sám trenér Jürgen Klopp.

Dokáže dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál naplnit očekávání a stát se klíčovou postavou Liverpoolu? Jeho předchůdce, Naby Keita, přicházel před pěti lety s podobnými očekáváními. Ta však nenaplnil a nyní odešel zadarmo do Werderu Brémy k Jiřímu Pavlenkovi.

TOP 5 nejdražších posil v historii Liverpoolu

Virgil van Dijk - Southampton / 84,6 milionu eur (2 miliardy korun) Darwin Núněz - Benfica / 80 (1,9) Dominik Szoboszlai - Lipsko 70 (1,7) Alisson Becker - AS Řím / 62,5 (1,5) Naby Keita - Lipsko 60 / (1,4)

Dominik Szoboszlai