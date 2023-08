Kloppovy obavy: Delší přestupové období v Arábii? FIFA musí najít řešení

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp vyzval fotbalovou federaci FIFA, aby se zabývala skutečností, že přestupové období v Saúdské Arábii se uzavře až tři týdny poté, co vyprší termín pro přestupy v Evropě. Obává se, že kluby v nejlepších evropských ligách tak přijdou o hráče bez možnosti je ještě nahradit. Klopp to uvedl při úterním setkání s novináři v Singapuru, kde ve středu čeká jeho tým přípravné utkání proti Bayernu Mnichov.

Přestupové období v anglické Premier League se uzavře 1. září, což je zároveň termín pro většinu předních evropských soutěží. Kluby ze Saudi Pro League však mohou naproti tomu podepisovat smlouvy s hráči až do 20. září. „A vliv Saúdské Arábie je v tuto chvíli opravdu masivní,“ podotkl Klopp.

Odliv hráčů za lukrativními podmínkami na Blízký východ nabral tento rok na síle. Do saúdskoarabských klubů zamířila jen z Liverpoolu trojice hráčů: kapitán Jordan Henderson, další záložník Fabinho a útočník Roberto Firmino, který už byl po konci kontraktu ve slavném anglickém klubu volným hráčem.

„Nejhorší na tom všem je, že v Saúdské Arábii je přestupové okno otevřené o tři týdny déle. Pokud je to pravda, pak to přinejmenším klubům v Evropě moc nepomáhá. UEFA nebo FIFA musí najít nějaká řešení. Nevím v tuto chvíli přesně, co se stane, ale už teď to na nás má vliv. Budeme se s tím muset naučit žít a umět se s tím vypořádat. Více ukáže čas,“ řekl Klopp.