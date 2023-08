Kritika sudích i v Anglii, Onanův úder do hlavy prošel: VAR? Neschopnost

Hodně rozpačitý a rozporuplný start do Premier League má za sebou Manchester United. Red Devils sice zapsali vydřené vítězství 1:0 proti Wolverhamptonu, ale nevyhnuli se kritice legendy Garyho Nevilla. Ještě více se však rešili rozhodčí, především pak tedy VAR Michael Salisbury, který nepochopitelně nezasáhl v závěru zápasu při zákroku rukou do obličeje útočníka Wolves od nové brankářské jedničky United Andrého Onany.

Manchester se na Old Trafford proti Wolves hodně trápil, statisticky byli hosté dokonce lepším týmem a jen díky několika dobrým zákrokům Onany nakonec udrželi čisté konto. „Záloha Manchesteru United prakticky neexistovala, byla vyprázdněná,“ zkritizoval středovou trojici Casemiro, Mount, Fernandes bývalý obránce United Gary Neville. Mířil spíš na ofenzivní duo, které směrem do defenzivy Brazilci moc nepomáhalo.

Trápení v útoku prolomil až v 76. minutě netradiční střelec stoper Raphael Varane a United směřovali za třemi body.

Na snadné vítězství to však nevypadalo, což podtrhl i nastavený čas. Z něj už zbývalo jen něco kolem dvou minut, když brankářská akvizice tohoto léta z Interu Onana předvedl úplně jiný „zákrok“. Při centru na dvojici hráčů Wolves vlétl do souboje pozdě a Sašu Kalajdžiče tvrdým knokautem poslal k zemi. Šlo o zbytečný střet, protože hosté akci už předtím zakončit nedokázali.

Přesto musela mít většina fanoušků (hlavně v televizním přenosu) jasno - tohle bude penalta. Že střet přehlédl hlavní rozhodčí Simon Hooper je (těžko, ale přesto) pochopitelné. Že však nezasáhl VAR, u něhož seděl Michael Salisbury, tomu málokdo rozumí.

„Jaktože tohle není penalta?“ divil se ve studiu Talk Sportu bývalý fotbalista Danny Murphy. „Říká se tomu neschopnost. Snažím se být pozitivní a otevřený a snažím se o to i u rozhodčích, ale když to vidíte - zřejmější penaltu než tohle nedostanete,“ nechápal.

Nakonec souhlasil i šéf anglických rozhodčích Jon Moss, který se trenérovi Wolves Garymu O'Neilovi po utkání omlouval. Trenér to na tiskové konferenci přiznal, ale zároveň věděl, že mu to cenný bod, jemuž by v případě nařízení penalty byli hosté blízko, nepřinese. „Asi jsem se (po hovoru s Mossem) cítil ještě hůř,“ dodal O'Neil.

Řeší se i „hovadiny“ reportérky

Sprosté slovo v televizi nemá v Anglii místo. A to i přes to, když je jen na hraně a vulgární ani příliš není. Zájem vzbudilo i slovo reportérky Mellisy Reddyové, která při popisu toho, jak brankář Onana komunikuje s obranou použila výraz „bollocking“. Měla tím na mysli, jak obráncům nadává a řve na ně v případě chyb a špatného přebrání hráčů.

V přesnějším překladu slovíčko „bollocks“ znamená hovadiny či blbosti, což se v televizním vysílání nelíbilo kolegyni Reddyové ve studiu, která se hned za reportérku až přehnaně omlouvala.