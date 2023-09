Jak dobrý je? Richarlisonův paradox: za Brazílii gólový, ve Spurs nulový

Jakoby se inspiroval Giuseppem Verdim a jeho slavnou operou La traviata (Ztracený). Antonio Conte s žilní mapou na čele šermoval dvouhodinový koncert s názvem Hněv brazilský věnovaný jenom jemu, ačkoli měl nastoupenou celou jednotku Tottenhamu.

„Řval na mě před všemi spoluhráči,“ líčil Richarlison. „Jen proto, aby si dokázal, že stále velí. Ano, tím rozhovorem jsem ze sebe udělal hlupáka, ale bylo to poté, co jsme vypadli z Ligy mistrů. Měl jsem vztek, ovládly mě emoce a poté jsem se omluvil.“

Marně. Jeho slova, že (minulá) sezona stojí za h*vno, pohladila ego italského kouče jako facka. A to mu nezapomněl. Ani neodpustil. Počkal si a pak ji vrátil vší silou. Ta sedla… „Spoluhráči mě prosili: Richy, tohle už nikdy víc,“ usmál se zpětně 26letý ofenzivní univerzál.

Nejraději ovšem nastupuje na hrotu. Jako číslo devět. Jenže když se v létě 2022 za 58 milionů eur upsal Tottenhamu, dobře věděl, že přichází v roli vyzyvatele. Místo v sestavě? Poper se o něj. „Jdu na to,“ nebál se a rozběhl se docela slušně.

V prvních pěti ligových startech (4krát naskočil z lavičky) si připsal dvě asistence. Následně dvěma góly zařídil výhru nad Marseille (2:0) v úvodním duelu základní skupiny Ligy mistrů, ale pak… Ticho, půst a bída. Další – zatím poslední a jedinou ligovou branku v dresu Spurs – zaznamenal až ve 34. kole na půdě Liverpoolu (3:4).

Ročník 2022/23 zakončil s bilancí tří tref a čtyř asistencí ve 35 utkáních. Nutno podotknout, že odehrál „jen“ 1467 minut, často naskakoval z lavičky a v útoku strávil minimum času, spíš hrál na křídle. Navíc se potýkal se zraněními a do toho se konalo MS v Kataru, které pro něj představovalo vše.

„Obléknout dres Brazílie na šampionátu byl vždy můj největší sen,“ neskrýval. Trenér Tite jej na hrotu upřednostnil před Gabrielem Jesusem a na záda dostal bájnou devítku. „Jako Ronaldo,“ hrdě podotkl. V ofenzivě doplnil gólovou rovnici s Viníciusem a Neymarem.

Hned proti Srbsku režíroval výhru 2:0, kdy se postaral o oba zásahy a zejména druhý stál za to. Z otočky polonůžkami. „Wow,“ žaslo fotbalové obecenstvo nad trefou, která si odnesla cenu pro nejhezčí za celý turnaj, na kterém Kanárci dotančili ve čtvrtfinále s Chorvatskem (1:2).

Richarlison nicméně ve 4 duelech zaznamenal 3 branky, tedy stejnou porci jako za celý ročník na klubové úrovni. Proto není divu, že fanoušci Tottenhamu o něm mluví jako o paradoxu. Vždyť gólové schopnosti prezentoval v Evertonu, Watfordu i Fluminense. A v reprezentaci se pyšní bilancí 20 tref ve 44 zápasech.

Podobná čísla očekávali i v Londýně, leč omyl a zklamání se s jeho jménem spojovalo až příliš často. Na druhé stranu to neměl snadné. Na hrotu stabilní veličina Harry Kane, jenž góly snídá, obědvá i večeří. Na křídlech Heung-min Son a Dejan Kulusevski. K tomu přičtěte Conteho sympatie, které už od začátku připomínaly anglické počasí. Prostě na h*vno…, jak trefně charakterizoval Richarlison, jenž by ocenil jiný přístup.

„Lidé často kritizují brazilské trenéry,“ pravil Abel Braga, jeho bývalý kouč ve Fluminense, „ale je tu jedna opravdová síla. Snažíme se hráče pochopit po mentální i kulturní stránce. Někteří potřebují přístup jako otec se synem. Na jiné platí křik. A vypadá to, že Conte tohle nikdy nepochopil.“

Proto Brazilce nikdy nezískal na svou stranu. Teď je tu pro Richarlisona ovšem nová výzva i role. Převzít Kaneovu fabriku na branky. Zvládne to? I sestrojit atomovku se jevilo jako snazší úkol než dorovnat 43% podíl gólové produkce Tottenhamu v posledním ligovém ročníku z kopačky anglického kapitána.

„Jsem svěží, odpočatý a zdravý. Mé tělo se opět nachází v top stavu,“ hlásil v přípravě Brazilec a plánoval: „Myslím, že to pro mě bude dobrá sezona.“ No, náprava reputace je na místě, přičemž neodstartoval zrovna nejlépe.

V prvním kole na trávníku Brentfordu (2:2) se sice dostal do několika šancí, jenže bez žádaného finále. Proti Manchesteru United sice dřel, ale do koncovky se nevměstnal. Ani se k ní nepřiblížil. A od toho tam přece útočník je, nebo ne?

Ano, směnu si odjezdí, plní taktické úkoly, presuje a soupeři znepříjemňuje život. Co se ale týče gólových obav, ty nenaplňuje. Až příliš často se pohybuje ve sterilním prostředí, kde se míjí s produktivitou. To platí alespoň u Spurs. Co s tím? Otázka pro Angeho Postecogloua.

„Richy je fantastický forvard,“ zastával se ho Australan narozený v Řecku vyznávající ofenzivní filozofii v rozestavení 4-3-3. Má plno silných stránek. Tvrdě maká pro tým a dělá práci, která jiným nevoní. Tohle nasazení si ale musí přenést do vápna a přetavit v branky.“

Zároveň dodává… „Není to jen i střílení gólů, ale o celkový přínos a ten má skvělý.“ Bývalý kouč Celticu, se kterým v minulé sezoně získal treble, je znám, že klade důraz právě na kolektivní součinnost. „Jen tak dosáhnete velkých cílů.“

A ty Tottenhamu unikají. Snad celou věčnost. Trofej? Cizí pojem. Úspěchy se v případě Spurs měří metrikou kvalifikace do Ligy mistrů, kterou si letos nezahrají. Ani Evropskou ligu, ani Konferenční. Navíc přišli o Kanea, jehož zlomila titulová volání, a zahlásil: „Tschüss.“

Jasně, velká ztráta i rána pro klubové ambice. Srdce fanoušků se rozlámala a postupně přivykají nové době, kterou vnímají jako převlečenou příležitost. Především pak pro Richarlisona, který zapřáhl gólový kontejner, co musí naplnit. A Postecoglou žádá, aby unesl stejný náklad jako v národním mužstvu.

„Věřím mu. Disponuje vším, co od útočníka očekávám,“ zmínil 57letý stratég, pod jehož vedením v posledním ročníku Celtic odpálil 103 gólových min (33 zápasů). Jasně, ve skotské lize, ale i tak… Ofenzivní ohňostroj se sám nezapálil. Postecoglouova střelecká posedlost je vysoce nakažlivá. Překoná Richarlisonův imunitní systém?

Teď, nebo nikdy.