Kritika VARu v Anglii eskaluje. Arsenal si stěžuje, Klopp mluvil o wrestlingu

Je to jen něco málo přes měsíc, co VAR chyboval v utkání Liverpoolu s Tottenhamem, kdy po špatné komunikaci nebyla uznána zcela regulérní branka Luise Díaze. Sdružení fotbalových rozhodčích (PGMOL) se v reakci zavázalo ke změnám, klub z přístavního města ale jakoby otevřel ostatním možnost otevřeně rozhodčí kritizovat. Po prohře v Newcastlu tak činil i Arteta.

V 64. minutě vstřelil křídelník Anthony Gordon jedinou branku ostře sledovaného duelu, její regulérnost je ale hned ze tří důvodů kontroverzní. A tak proběhla trojitá kontrola, která trvala cca 4 minuty.

VAR nejprve zkoumal, zda míč před centrem do vápna neskončil mimo hrací plochu, nenašel ale průkazný záběr. Další kontrolovano u situací byl potenciální faul útočícího Joelintona na obránce Arsenalu Gabriela. Ten byl ale už před hraničním soubojem v krkolomné pozici a VAR tak neshledal, že by se jednalo o zjevné pochybení. Posledním bodem byl možný ofsajd Gordona, ani zde nebyly k dispozici materiály, které by postavení mimo hru potvrdily.

„Je to opravdu trapné, ostuda. Tak to cítím já i všichni v šatně, ani si neumíte představit, kolik dostáváme zpráv, že tohle nemůže pokračovat dál,“ řekl v pozápasových emocích Arteta. Za svého manažera se postavil i klub: „Arsenal z celého srdce podporuje pozápasové komentáře Mikela Artety. Došlo k dalším chybám rozhodčích a VARu,“ stojí v oficiálním prohlášení londýnského celku.

Všechny situace byly hraniční, na hrací ploše ale rozhodčí Stuart Attwell branku uznal, a jelikož sudí u videa neshledali ani jednu ze zmíněných situací jako jeho závažnou chybu, gól platil.

Se stížností Arsenalu nesouhlasil například Jamie Carragher: „VAR nemůže stoprocentně říct, že byl míč mimo hrací plochu. Faul? Bylo to tak 50:50, ale nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, když situaci pustil. Gabriel by měl být v soubojích silnější. Ani u ofsajdu neexistuje prokazatelný záběr.“

Pomalý VAR a Kloppův wrestling

Zápas Liverpoolu v Lutonu nenechal chladným trenéra hostí Jürgena Kloppa. Ten si stěžoval na způsob, jakým nováček bránil standardní situace. Po jedné z nich se dožadoval penalty tak vehementně, až obdržel žlutou kartu. „Když se podíváte, jak Luton bránil standardní situace, připomíná mi to spíš wrestling. Nejsou to zákroky na hraně, ale za ní,“ postěžoval si německý kouč.

Podivné byly i některé situace z dalších zápasů. Bournemouth vstoupil na Etihad do druhé půle politý živou vodou a záhy skóroval. Brance předcházel celkem jasný ofsajd, pomezní tedy zvedl praporek a gól byl správně anulován. Do situace se ale vložil poměrně nepochopitelně VAR, který ji kontroloval dobrou minutu, aby rozhodnutí sudích potvrdil. Branka neplatila, Manchester City nakonec slavil po galapředstavení Jérémyho Dokua výhru 6:1.

Podobně pomalý byl VAR i v zápase Nottinghamu s Aston Villou (2:0). Domácí Forest se v nastavení první půle dožadoval výhody pokutového kopu, kterou by i dostal, kdyby útočné akci nepředcházel ofsajd. VAR situaci zkoumal asi minutu a půl, než si byl zcela jistý, že k postavení mimo hru došlo. Situace byla více hraniční, než v Manchesteru, i tak by měli být sudí s pomocí kalibrované čáry schopni rozhodovat o takových situacích rychleji.