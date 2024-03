Coufal zavinil penaltu, West Ham vedl 3:1. Pak Newcastle předvedl obrat snů

Smolný vstup do utkání prožil reprezentační obránce Coufal, který už po dvou minutách ve vlastním vápně fauloval Gordona. Nařízenou penaltu proměnil Isak, ale West Ham ještě do přestávky otočil skóre po brankách Antonia a Kuduse. A ve 48. minutě jej poslal do dvoubrankového vedení patnáctým gólem v sezoně jasně nejlepší střelec týmu Bowen.

Obrat Newcastlu odstartoval v 77. minutě další proměněnou penaltou Isak, který si sezonní bilanci vylepšil na 14 branek. Za šest minut domácí srovnali zásluhou střídajícího Barnese a stejný hráč v 90. minutě napřáhl zpoza vápna a tvrdou ranou k tyči utkání rozhodl.

Anglická fotbalová liga - 30. kolo:

Newcastle - West Ham 4:3

Branky: 6. a 77. Isak obě z pen. 83. a 90.+1 Barnes - 21. Antonio, 45.+10 Kudus, 48. Bowen

