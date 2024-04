SESTŘIH: Coufal v derby pokořen, West Ham srovnal kuriózním gólem

Tóny hymny Hammers I'm Forever Blowing Bubbles (Věčně foukám bubliny) teprve doznívaly, když si v páté minutě na levé straně povodil na několika krocích Coufala Timo Werner a předložil míč Brennanu Johnsonovi. Velšský útočník jen poděkoval, nastavil nohu a mazal se radovat. Z bezprostřední blízkosti totiž bez problémů překonal Lukasze Fabiańského. Německý rychlík Werner hledá v Tottenhamu restart své hvězdné kariéry a daří se to proměnlivě. Úvod do zápasu mu však vyšel a Coufal potvrdil, že má řadu předností, ale zrychlení na pětníku mezi ně nepatří.

Jak už bylo zmíněno, v bráně kladivářů se objevil polský veterán Fabiański namísto zraněného Aréoly. S 359 starty v Premier League v dresech Arsenalu, Swansea a West Hamu je na míle nejlepším Polákem v počtu odehraných zápasů v anglické lize.

Ještě zářivějšího milníku se dočkal kapitán Tottenhamu Son Heung-min. Korejská superstar nastoupila k svému čtyřstému soutěžnímu zápasu v dresu Spurs. Nijak zvlášť však Son vidět nebyl.

Korejec jen mohl svěsit hlavu, když v 19. minutě srovnal po rohovém kopu Bowena kuriózně zády kapitán Kurt Zouma. Byla to pro francouzskou věž třetí trefa v soutěži.

V první půli měl jasnou herní převahu Tottenham, ale když už se domácí vydali do protiútoku, bylo vidět, že Bowenova forma a fyzické přednosti Michaila Antonia dělají defenzivě hostů potíže. A to se do obranné linie vrátil do hry po zranění poprvé od 10. března klíčový stoper Micky van de Ven.

A na zásadní duel mezi Antoniem a Van de Venem teprve mělo dojít.

Jednalo se také o souboj dvou skvělých asistentů mezi krajními beky. Coufal i jeho protějšek Pedro Porro si připsali v tomto ročníku Premier League již 7 asistencí. V tomto ohledu je lepší mezi beky jen Kieran Trippier z Newcastlu s 10 přihrávkami na gól. V úterním večeru však Coufal i Porro mlčeli směrem dopředu.

Po změně stran se zdálo, že West Ham změní ráz utkání, prvních pět minut byl přikován před bránu svého soka, ale trvalo to skutečně jen úvodní desítky sekund, pak pokračovalo obléhání hostí. Je ale fakt, že Hammers sázeli na brejky a jeden po hodině hry málem vyšel.

Sudí Brooks velmi kontroverzně pustil zákrok Paquety na Jamese Maddisona, následný dlouhý míč si našel těsně za půlící čárou Antonio, který svedl rychlostní i silový souboj s Van de Venem. Nizozemský stoper spadl, Antonio se dle pomezního těsně vyhnul ofsajdu, takže se jamajský pořízek dostal do největší šance druhé půle, ale tváří v tvář Vicariovi selhal. Ital hájící tři tyče Tottenhamu byl za hrdinu a ukázalo se, že naprostým právem, protože větší příležitost už zápas nepřinesl.

Tomáš Souček během celého zápasu příliš vidět nebyl, to Coufal měl více práce, protože Spurs šli více za výhrou. Coufal v 73. minutě zastavil skvělý přízemní centr střídajícího Sarra. Byl to důležitý moment. Za českým obráncem už se totiž chystal pálit Werner.

Často se svěřenci Davida Moyese stahovali i v devíti lidech do vlastního vápna. Jestli kladiváři volali po prohře s Newcastlem po větší odvaze, ta se příliš nekonala. Bylo znát prakticky celý zápas, kdo si jde více za výhrou.

Konec byl však šílený. V nastavení měl další velkou šanci Destiny Udogie po přiklepnutí Lo Celsa, ale mířil jen doprostřed brány Fabiańského. Hned poté přišel protiútok, do kterého byl namočen i Souček, ale na zakončení směrem k Vicariovi nedošlo. I proto se oba celky rozešly nerozhodně 1:1. Tottenham zůstává pátý a nevyužil šance dostat se bodově na roveň čtvrté Aston Ville. West Ham půjde do dalších bojů ze 7. příčky.

Výsledky 31. kola anglické fotbalové ligy

Nottingham - Fulham 3:1

Branky: 9. Hudson-Odoi, 19. Wood, 45.+3 Gibbs-White - 50. Adarabioyo

Newcastle - Everton 1:1

Branky: 15. Isak - 88. Calvert-Lewin z pen.

Burnley - Wolverhampton 1:1

Branky: 37. Bruun Larsen - 45.+3 Ait-Nouri

Bournemouth - Crystal Palace 1:0

Branka: 79. Kluivert

West Ham - Tottenham 1:1

Branky: 19. Zouma - 5. Johnson