ONLINE: City otočili zápas, jsou před Arsenalem. Hraje Coufal i Souček

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33. Sarabia Hosté: Sestavy Domácí: Sá – S. Bueno, Kilman (C), T. Gomes – Semedo, J. Gomes, Doyle, Aït-Nouri – Doherty, M. Lemina – Sarabia. Hosté: Fabiański – Coufal (46. Be. Johnson), Mavropanos, Zouma (C), Palmieri – E. Álvarez, Souček (46. Antonio) – Kudus, Ward-Prowse, Paquetá – Bowen. Náhradníci Domácí: Bentley, Bueno, Cunha, Dawson, Fraser, Chirewa, Chiwome, Lemina, Traoré Hosté: Akird, Anang, Antonio, Cornet, Cresswell, Ings, Johnson, Ogbonna, Phillips Karty Domácí: J. Gomes Hosté: Palmieri Rozhodčí Harrington – Scholes, Howson Stadion Molineux Stadium, Wolverhampton

V prosincovém utkání londýnský klub prohrával na stadionu Etihad 0:2 a ještě zachránil bod. Tentokrát začal mnohem lépe. Už ve 3. minutě se rozběhl z poloviny hřiště s míčem u nohy Francouz Mateta, který dal gól i v posledním vzájemném zápase, a sólo zakončil přesnou střelou.

Trenér hostů Guardiola nechal před úterním čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid odpočinout Fodena, který se uprostřed týdne blýskl hattrickem do sítě Aston Villy. Naopak se do základní sestavy vrátili Haaland a De Bruyne a oba se zapsali mezi střelce. Byl to belgický kapitán, kdo po deseti minutách z rohu šestnáctky obstaral vyrovnání.

Hned po změn stran skončila v domácí síti Lewisova tečovaná střela. Pro devatenáctiletého mladíka to byl druhý gól v Premier League, ten první vstřelil také proti Crystal Palace. Nejlepší střelec soutěže Haaland svou 19. ligovou brankou vedení pojistil a jubilant De Bruyne dvacet minut před koncem demolici domácích dovršil. Střídající Francouz Édouard v závěru jen zmírnil výši porážky.

Obhájce titulu z Manchesteru tak přinejmenším do dnešního večera poskočil na druhé místo těsně za Liverpool. Předstihnout oba ještě může Arsenal, pokud večer uspěje v Brightonu.

Výsledky 32. kola anglické fotbalové ligy:

Crystal Palace - Manchester City 2:4

Branky: 3. Mateta, 86. Édouard - 13. a 70. De Bruyne, 47. Lewis, 66. Haaland.

16:00 Aston Villa - Brentford, Everton - Burnley, Fulham - Newcastle, Luton - Bournemouth, Wolverhampton - West Ham,

18:30 Brighton - Arsenal.