Českou ligu nezatracovat. Matějovský o náročnosti v Anglii i slavném gólu

Na oficiálních stránkách Premier League je stále ve výběru fotbalistů, kteří v soutěži dali jediný gól, ale zato nádherný. Parádní trefa Marka Matějovského z března 2008 za Reading v Liverpoolu zůstává v paměti ještě po 16 letech. „V kabině jsem se ptal mladších kluků, co tehdy dělali. Někteří ani nezačali s fotbalem. Kolikrát je to úsměvný. Gól mi ale z paměti nikdy nevymizí. To už je ale pravěk, nemá cenu se dívat dozadu,“ bilancuje v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport.

Ačkoliv v nejvyšší anglické soutěži si zahrál před sestupem jen půl sezony, je i dnes za šanci v Readingu vděčný. „Přestupoval jsem v zimě, takže jsem ti tu užil Vánoce, kapra, salát a najednou jsem se hlásil v Anglii,“ vzpomínal na odchod ze Sparty. A anglická nároky? „Úvodní tréninky jsem hodně funěl a myslel, že to nedám. Člověk si na tempo zvykne, trénink je tam ale holý boj, abyste se dostali vůbec do nominace. Nebyl to takový kamarádčoft jako v Česku.“

Současně si 42letý záložník Mladé Boleslavi nemyslí, že by česká liga zaostávala za poměry v Premier League. „Nezatracoval bych jí. Láďovi Krejčímu staršímu jsem říkal, když se vracel z Itálie, ať si nemyslí, že tu bude dominovat a bude to něco jednoduchého. Všichni jsou tu dobře kondičně připravení, je to hodně soubojové. Souček a Coufal hned po přestupu hned naskočili a hrají tam velmi slušnou roli,“ zmínil reprezentační dvojici.

