Bláznivá show! Šlágr City s Arsenalem skončil vyrovnáním v 97. minutě

Legendární špíl. Zatímco v minulé sezoně to byly dva nudné, taktikou svázané souboje, tak tahle bitva opravdu bavila. Nejlepší týmy Premier League posledních let si vůbec nic nedarovaly a do zápasu šly s ohromným hladem po vítězství.

Že půjde o pamětihodné střetnutí, ukázal již samotný začátek. Savinho se náramně zbavil Riccarda Calafioriho, vysunul Erlinga Haalanda a City vedli 1:0. Nor vstřelil svůj jubilejní 100. gól za Cityzens. Stačilo mu na to pouhých 105 startů.

Arsenal byl evidentně opařený a nebýt tyče po trestňáku Ilkaye Gündogana, prohrával by brzy o dvě branky.

Jenže City přišli o zraněného Rodriho a „Kanonýři“ se chytli takříkajíc z ničeho. Rychle rozehráli standardku na půlce hřiště a zpoza vápna se po přiťuknutí náramně trefil Calafiori. Italská posila odčinila zaváhání při inkasované brance a Pep Guardiola vztekle kopnul do střídaček.

Nálada na hřišti se najednou změnila. Hosté dali ještě domácím varování, když Gabriel po rohu v 38. minutě hlavičkoval nad. Z totožné šance však Brazilec při další příležitosti už skóre otočil.

Ovšem před ochodem do kabin Leandro Trossard nejprve naremploval Bernarda Silvu a následně po odpískání odkopl míč. Michael Oliver mu ukázal druhou žlutou a Arsenal čekalo dlouhé oslabení.

„Nepřeji si k tomu nic říkat. Je zcela zjevné, co se stalo, když se rozhodčí takto rozhodl, ale nechci ještě něco dalšího pokazit mimo hřiště,“ pěnil Mikel Arteta.

Obhájci titulu svého soka po změně stran mačkali, ale pozorná defenziva v čele s výborně chytajícím Davidem Rayou dlouho odolávala. Nad její síly byl až rozehraný roh, po němž se ve skrumáži nejlépe zorientoval John Stones. Angličan natáhl sérii domácí neporazitelnosti City na 47 zápasů.

„Samozřejmě je úplný zázrak, že jsme se na Etihad drželi v oslabení celých 56 minut. Co jsme udělali, je něco neuvěřitelného,“ byl pyšný na své hráče Mikel Arteta. Kanonýři svému soupeři pili krev častým zdržováním, blokováním gólmana při rohových kopech a dalším využíváním všech dostupných prostředků k vítězství.

„Ani bych nespočítal, kolik z nich si lehlo kvůli křeči. Možná bychom v deseti lidech dělali to samé. Hráli chytře. My jsme centrovali jeden míč za druhým, ale když je ve vápně devět obránců, je to nesmírně složité. Zůstali jsme trpěliví a byli za to odměněni. Obdivuji můj tým za to, co dokáže,“ vysekl svým svěřencům poklonu i Pep Guardiola.

Jeho City zůstávají díky Stonesově trefě v čele a zatím kráčejí za pátým titulem v řadě.