Amorim nevzal hvězdy a skolil City. Výhru United v derby řídil Diallo

Rúben Amorim na sebe strhl pozornost ještě před samotným výkopem. Do nominace se mu totiž vůbec nevešly ofenzivní hvězdy Marcus Rashford a Alejandro Garnacho. „Nechci tím vyslat signál. Prostě jsme se tak rozhodli a oni to vědí. Koukáme na všechno. Na to, jak hráči jí, jak si nasazují oblečení před zápasem. Na všechno. Informoval jsem je o rozhodnutí přes WhatsApp po posledním tréninku, jak to děláme vždycky,“ vysvětlil Portugalec situaci před úvodním hvizdem.

Předzápasová zpráva svou zajímavostí jasně přebila úvodní poločas. Po prvních dvaceti minutách byla hodnota xG (očekávaných branek) obou mužstev na úplné nule. City šli do šaten přesto spokojení, jelikož se s přispěním štěstí prosadil po rohovém kopu Joško Gvardiol a domácí vedli 1:0.

„Kvalita zápasu je zatím slabá. Bylo jasné, že jestli City skórují, tak po rohu. United jsou v jejich bránění prostě strašní, i když teď měli trochu smůlu,“ zhodnotil úvodní dějství legendární bek Rudých ďáblů Gary Neville.

Tomu se po změně stran nezdál obranný zákrok Rúben Diase. Stoper City totiž ve vlastním vápně trefil Rasmuse Höjlunda, aniž by hrál míč. Penalta se ovšem nepískala. „Bylo to rozhodně nešikovné. Každopádně Dias trefil Höjlundovo koleno,“ dušoval se Neville, že se dal kopat pokutový kop.

United byli v druhé půli nebezpečnější. Amada Dialla ovšem vychytal Ederson a Bruno Fernandes tváří tvář Brazilcovi minul jinak šikovným obloučkem bránu.

„Konečně pořádný náběh ze středu hřiště! Tohle ale měli United proměnit. City si evidentně oddechli,“ popsal výbornou příležitost hostů bývalý anglický reprezentant Leon Osman.

Hosté si svým výkonem penaltu nakonec přeci jen zasloužili. Diallo vystihnul malou domů a při kličce ho sestřelil vracející Matheus Nunes.

Fernandes odčinil zahozenou tutovku a srovnal skóre na 1:1.

Famózní Diallo dokonal o pár momentů později obrat. Ideálně si našel dlouhý pas Lisandra Martíneze, prvním dotykem udělal kličku Edersonovi a z úhlu dokázal nasměrovat míč do sítě.

Senzační závěr zajistil Rúbenu Amorimovi teprve druhé ligové vítězství na lavičce Manchesteru United. Portugalec prokázal, že na Pepa Guardiolu umí. Porazil ho totiž i před měsícem, kdy tehdy ještě jako trenér Sportingu Lisabon sledoval triumf 4:1 v Lize mistrů.

United se tak posunuli na dvanáctou příčku Premier League. Na svého městského rivala, jenž je pátý, ztrácí aktuálně už jen pět bodů.

Výsledky 16. kola Premier League:

Brighton - Crystal Palace 1:3

Branky: 87. vlastní Guéhi - 33. a 82. Sarr, 27. Chalobah

Manchester City - Manchester United 1:2

Branky: 36. Gvardiol - 88. Fernandes z pen., 90. Diallo

