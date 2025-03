Souček se opět trefil, West Ham přišel o výhru v nastavení. City jen remizovali

Souček otevřel skóre v 67. minutě, kdy překonal brankáře Pickforda obstřelem na zadní tyč. Kapitán národního týmu dal 34. gól v Premier League a k překonání českého rekordu Patrika Bergera mu chybí pět branek. Domácí vyrovnali v nastavení zásluhou obránce O'Briena a protáhli sérii bez porážky na devět zápasů. V tabulce jim patří 14. místo. „Kladiváři“ mají stejně bodů, ale kvůli horšímu skóre jsou o dvě příčky níže.

Nottingham vyhrál 3:0 už první poločas, když se dvakrát prosadil Elanga. Forest má pětibodový náskok na pátou Chelsea, jež v neděli zavítá na hřiště Arsenalu. Ipswich prohrál počtvrté v řadě a od míst zaručujících záchranu jej po vítězství sedmnáctého Wolverhamptonu 2:1 nad Southampotnem dělí devět bodů.

Manchester City poslal v 11. minutě z penalty do vedení Haaland. Norský útočník si v 94 zápasech Premier League připsal 84 gólů a 16 asistencí a překonal rekord Alana Shearera, jenž potřeboval 100 utkání na to, aby se podílel na stovce branek v soutěži. Hostující obránce Estupiňán o deset minut později z přímého kopu zaskočil brankáře Ortegu a bylo to 1:1. City si vzalo vedení zpět díky Marmúšově gólu z 39. minuty, ale krátce po přestávce bylo znovu vyrovnáno. Obránce Chusanov se pokusil zneškodnit Websterovu hlavičku po rohovém kopu a trefil se do vlastní sítě.

Loňští šampioni zůstali pátí, o příčku horší Newcastle má o bod méně a má zápas k dobru. Brighton je jen o skóre za šestým Newcastlem.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

Everton - West Ham 1:1

Branky: 90.+1 O'Brien - 67. Souček

Ipswich - Nottingham 2:4

Branky: 82. Cajuste, 90.+3 Hirst - 37. a 42. Elanga, 35. Milenkovič, 87. Jota Silva

Manchester City - Brighton 2:2

Branky: 10. Haaland z pen., 39. Marmúš - 21. Estupiňán, 48. Hinshelwood

Southampton - Wolverhampton 1:2

Branky: 75. Onuachu - 19. a 47. Larsen

18:30 Bournemouth - Brentford.