ONLINE: Teplice srovnaly proti Dukle, poslední Pardubice prohrávají s Karvinou

Michal Bílek z Teplic slaví branku proti Dukle
Fotbalisté Karviné slaví gól proti Pardubicím
Marcel Čermák se raduje z branky proti Teplicím
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem, jehož vrcholem je nedělní derby. Dukla se postaví Teplicím, Pardubice budou chtít ukončit čekání na ligovou výhru v zápase s Karvinou. Vrcholem sobotního programu je duel mezi Slovanem Liberec a Bohemians. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

