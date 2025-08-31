Předplatné

SESTŘIHY: West Ham poprvé vyhrál, Diouf asistoval. Šlágr pro Liverpool, další pád City

Video placeholder
SESTŘIH: Nottingham - West Ham 0:3. Překvapivá výhra, Diouf má další asistenci
El Hadji Malick Diouf si proti Nottinghamu připsal druhou asistenci v Premier League
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Ve šlágru 3. kola anglické fotbalové ligy mistrovský Liverpool doma porazil Arsenal 1:0. Sedm minut před koncem rozhodl střelou z přímého kopu maďarský záložník Dominik Szoboszlai. West Ham s Tomášem Součkem v sestavě zvítězil v Nottinghamu 3:0 a poprvé bodoval. Manchester City prohrál v Brightonu 1:2. Hostům nepomohl gól Erlinga Haalanda, jenž nastoupil ke 100. utkání Premier League, a prohráli podruhé za sebou.

Arsenal už v páté minutě přišel o zraněného stopera Salibu, jehož na hrací ploše nahradila letní posila z Valencie, Španěl Mosquera. Mezi obhájcem titulu a vicemistrem se na Anfield Road odehrávala taktická bitva bez velkých brankových příležitostí.

Szoboszlai zápas rozhodl v 83. minutě nechytatelnou střelou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník vymetl levý horní roh Rayovy branky z 29 metrů a postaral se o to, že jeho tým zůstal v lize jako jediný stoprocentní. „Musel jsem riskovat a dát do střely trochu víc síly, protože Rayu znám a vím, že je neuvěřitelný brankář. Kdyby to šlo o něco víc doprava, tak by to chytil,“ řekl střelec vítězné branky.

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Arsenal 1:0. Szoboszlaiova paráda rozhodla šlágr kola • Canal+ Sport

V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse. O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.

„Kladiváři“ zpečetili vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.

Norský kanonýr Haaland oslavil jubileum 88. ligovým gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu gólů za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.

„Citizens“ přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty za ruku Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League. Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.

Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.

Crystal Palace zvítězil na hřišti Aston Villy 3:0 a připsal si první výhru v sezoně. Klub z Birminghamu se naopak po startu nové sezony trápí. Jako jediný v soutěži ještě nedal gól a na kontě má jen jeden bod za bezbrankovou remízu s Newcastlem z úvodního kola.

United spasil Fernandes, uspěla i Chelsea

Manchester United se dočkal prvního vítězství, které vydřel doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Burnley 3:2. Red Devils spasil Fernandes • Canal+ Sport

Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.

V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.

Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.

Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.

Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.

Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.

Video placeholder
SESTŘIH: Wolves - Everton 2:3. Krejčí přihlížel prohře, za hosty úřadoval Grealish • Canal+ Sport

Sunderland, který se vrátil mezi elitu po osmi letech, si připsal druhé vítězství. Zápas s Brentfordem otočil díky brance Francouze Isidora v šesté nastavené minutě.

Premier League - 3. kolo:

Chelsea - Fulham 2:0
Branky: 45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.

Manchester United - Burnley 3:2 
Branky: 27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony.

Sunderland - Brentford 2:1
Branky: 82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago.

Tottenham - Bournemouth 0:1
Branka: 5. Evanilson.

Wolverhampton - Everton 2:3
Branky: 21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall.

Leeds - Newcastle 0:0.

Brighton - Manchester City 2:1
Branky: 67. Milner z pen., 89. Gruda - 34. Haaland.

Nottingham - West Ham 0:3
Branky: 84. Bowen, 88. Paquetá z pen., 90.+1 Wilson.

Liverpool - Arsenal 1:0
Branka: 83. Szoboszlai.

Aston Villa - Crystal Palace 0:3
Branky: 21. Mateta z pen., 68. Guéhi, 78. Sarr.

#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool33008:49
2Chelsea32107:17
3Arsenal32016:16
4Tottenham32015:16
5Sunderland32015:36
5Everton32015:36
7Bournemouth32014:46
8Crystal Palace31204:15
9Manchester Utd.31114:44
10Nottingham Forest31114:54
11Brighton31113:44
12Leeds31111:54
13Manchester City31025:43
14Burnley31024:63
15Brentford31023:53
16West Ham31024:83
17Newcastle30212:32
18Fulham30212:42
19Aston Villa30120:41
20Wolves30032:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

