SESTŘIHY: West Ham poprvé vyhrál, Diouf asistoval. Šlágr pro Liverpool, další pád City
Ve šlágru 3. kola anglické fotbalové ligy mistrovský Liverpool doma porazil Arsenal 1:0. Sedm minut před koncem rozhodl střelou z přímého kopu maďarský záložník Dominik Szoboszlai. West Ham s Tomášem Součkem v sestavě zvítězil v Nottinghamu 3:0 a poprvé bodoval. Manchester City prohrál v Brightonu 1:2. Hostům nepomohl gól Erlinga Haalanda, jenž nastoupil ke 100. utkání Premier League, a prohráli podruhé za sebou.
Arsenal už v páté minutě přišel o zraněného stopera Salibu, jehož na hrací ploše nahradila letní posila z Valencie, Španěl Mosquera. Mezi obhájcem titulu a vicemistrem se na Anfield Road odehrávala taktická bitva bez velkých brankových příležitostí.
Szoboszlai zápas rozhodl v 83. minutě nechytatelnou střelou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník vymetl levý horní roh Rayovy branky z 29 metrů a postaral se o to, že jeho tým zůstal v lize jako jediný stoprocentní. „Musel jsem riskovat a dát do střely trochu víc síly, protože Rayu znám a vím, že je neuvěřitelný brankář. Kdyby to šlo o něco víc doprava, tak by to chytil,“ řekl střelec vítězné branky.
V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse. O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.
„Kladiváři“ zpečetili vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.
Norský kanonýr Haaland oslavil jubileum 88. ligovým gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu gólů za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.
„Citizens“ přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty za ruku Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League. Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.
Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.
Crystal Palace zvítězil na hřišti Aston Villy 3:0 a připsal si první výhru v sezoně. Klub z Birminghamu se naopak po startu nové sezony trápí. Jako jediný v soutěži ještě nedal gól a na kontě má jen jeden bod za bezbrankovou remízu s Newcastlem z úvodního kola.
United spasil Fernandes, uspěla i Chelsea
Manchester United se dočkal prvního vítězství, které vydřel doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.
Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.
V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.
Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.
Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.
Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.
Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.
Sunderland, který se vrátil mezi elitu po osmi letech, si připsal druhé vítězství. Zápas s Brentfordem otočil díky brance Francouze Isidora v šesté nastavené minutě.
Premier League - 3. kolo:
Chelsea - Fulham 2:0
Branky: 45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.
Manchester United - Burnley 3:2
Branky: 27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony.
Sunderland - Brentford 2:1
Branky: 82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago.
Tottenham - Bournemouth 0:1
Branka: 5. Evanilson.
Wolverhampton - Everton 2:3
Branky: 21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall.
Leeds - Newcastle 0:0.
Brighton - Manchester City 2:1
Branky: 67. Milner z pen., 89. Gruda - 34. Haaland.
Nottingham - West Ham 0:3
Branky: 84. Bowen, 88. Paquetá z pen., 90.+1 Wilson.
Liverpool - Arsenal 1:0
Branka: 83. Szoboszlai.
Aston Villa - Crystal Palace 0:3
Branky: 21. Mateta z pen., 68. Guéhi, 78. Sarr.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|2
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|3
Arsenal
|3
|2
|0
|1
|6:1
|6
|4
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5
Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|5
Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7
Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8
Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|11
Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12
Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20
Wolves
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup