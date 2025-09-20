SESTŘIHY: Krejčího první gól v Anglii! Wolves ale náskok ztratili. United porazili Chelsea
Ladislav Krejčí vstřelil první gól v Premier League! Fotbalisté Wolverhamptonu ale v 5. kole anglické ligy prohráli doma s Leedsem 1:3, který zápas dokázal otočit třemi góly už do poločasu. Liverpool porazil v městském derby Everton 2:1. Obhájci titulu vedou tabulku s plným počtem bodů. Vyhrát úvodních pět zápasů v Premier League se jim povedlo teprve potřetí.
Krejčí poslal svůj tým do vedení už v 8. minutě, kdy se trefil po přihrávce Lópeze z bezprostřední blízkosti a překonal brankáře Darlowa. Bývalý kapitán pražské Sparty se tak trefil už ve svém druhém utkání za Wolverhampton, kam přišel na hostování s opcí na konci srpna ze Girony.
Leeds však v závěrečné čtvrt hodině prvního poločasu vstřelil tři branky. Druhé z nich předcházel Krejčího faul před vlastním vápnem, čehož využil Němec Stach a míč poslal z přímého kopu přesně k tyči.
Wolves prohráli všech pět úvodních zápasů v sezoně, což je nejhorší start v historii klubu do nejvyšší soutěže. I proto zůstávají svěřenci kouče Vítora Pereiry, jenž v týdnu prodloužil v klubu smlouvu, na dně tabulky Premier League.
Liverpool poslal do vedení po 10 minutách záložník Gravenberch, který obloučkem na vzdálenější tyč překonal gólmana Pickforda. Nizozemec byl i u druhého gólu, při němž asistoval Francouzi Ekitikému. Letní posila z Frankfurtu se v ligovém ročníku prosadila už potřetí.
Everton se ve druhém poločase zmohl jen na snížení, které obstaral ranou do horního rohu branky Senegalec Gueye po přiklepnutí krajana Ndiayeho. Pětatřicetiletý záložník se stal druhým nejstarším střelcem Evertonu v Merseyside derby po sedmatřicetiletém Samu Chedgzoyovi z roku 1926. Kouč Evertonu David Moyes prohrál na hřišti Liverpoolu desátý zápas po sobě. Jeho tým si připsal druhou porážku v sezoně.
United zdolali Chelsea
Chelsea se zápas na Old Trafford zkomplikoval už po pěti minutách po vyloučení gólmana Sáncheze. Jeho náhradníka Jörgensena poté ve 14. minutě překonal Portugalec Fernandes, který vstřelil svůj 100. soutěžní gól v dresu Manchesteru United ve 200. ligovém zápase. O druhou branku „Rudých ďáblů“ se ve 37. minutě postaral hlavou záložník Casemiro. Brazilec byl však v páté minutě nastavení prvního poločasu po druhé žluté kartě vyloučen a síly se na hřišti početně vyrovnaly.
Casemiro se stal vůbec prvním hráčem Manchesteru United v Premier League, který v prvním poločase skóroval a zároveň byl vyloučen. Zároveň je prvním hráčem vůbec, komu se to v nejvyšší anglické soutěži stalo od Emmanuela Adebayora z Tottenhamu proti Arsenalu v listopadu 2012.
Chelsea ve druhém poločase držela míč na kopačkách 72 procent doby, z čehož vytěžila jen snížení. Hlavou se po rohovém kopu prosadil stoper Chalobah. Londýnský celek poprvé v ligové sezoně prohrál a na Old Trafford prodloužil své čekání na vítězství v lize na více než 12 let.
West Ham bez Součka prohrál
Tottenham na hřišti Brightonu remizoval 2:2 poté, co dorovnal dvougólové manko. Nejprve snižoval Richarlison dvě minuty před poločasem a osm minut před koncem si dal vlastní gól Nizozemec van Hecke. Spurs se v neúplné tabulce posunuli na druhé místo pět bodů za Liverpool.
West Ham nestačil v londýnském derby na Crystal Palace, s nímž prohrál 1:2. „Kladiváři“ bez potrestaného Tomáše Součka, který byl v minulém kole proti Tottenhamu vyloučen, prohráli čtvrté ligové utkání z pěti. Vzhledem k tomu, že vypadli i z Ligového poháru, se spekuluje o odvolání trenéra Grahama Pottera.
Crystal Palace neprohrál v součtu s minulou sezonou v 17 zápasech po sobě ve všech soutěžích, což je druhá nejdelší série bez porážky v klubové historii. K vyrovnání rekordu z roku 1969 chybí „Orlům“ neprohrát nadcházející zápas s Liverpoolem.
Nottingham pod vedením nového kouče Angeho Postecogloua neuspěl ani ve třetím soutěžním zápase v po sobě. Forest v zápase na hřišti nováčka z Burnley sice vedl, ale nakonec jen remizoval 1:1.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|4
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|5
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|8
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|9
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|10
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|11
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|12
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|13
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|14
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|15
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|16
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17
Brentford
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|18
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup