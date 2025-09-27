Předplatné

Šok pro Dioufa a Součka. West Ham odvolal trenéra dva dny před zápasem, co náhrada?

West Ham - Tottenham 0:3. Domácí v krizi, Souček po ostrém zákroku vyloučen
Graham Potter končí na lavičce West Hamu
Tomáš Souček viděl po faulu okamžitě červenou kartu
Tomáš Souček viděl po velmi ostrém zákroku na Joãoa Palhinhu červenou kartu
Hráč West Hamu Lucas Paquetá
West Ham oslavil první výhru v sezoně, překvapivě triumfoval na hřišti Nottinghamu
Bartoloměj Černík
Anglie - Premier League
Už před začátkem sezony seděl kouč Graham Potter na solidně rozviklané židli a bídnými výkony v úvodních týdnech si pozici nevylepšil. Nyní je po pouhých pěti kolech druhým vyhozeným koučem tohoto ročníku Premier League. Padáka dostal překvapivě dva dny před zápasem s Evertonem. Exslávisté Tomáš Souček a El Hadji Malick Diouf tak vyhlíží nového trenéra – přijde ještě před pondělní dohrávkou s Toffees?

Ještě během pátku informoval Guardian, že pondělní klání bude pro Grahama Pottera poslední šancí se zachránit. V posledních dnech totiž v klubu akcelerovalo hledání nového potenciálního trenéra, do kterého se měl podle britských médií důkladně vložit i Daniel Křetinský.

Ale v sobotu přišel malý šok, žádná poslední šance totiž nepřišla. Přestože se Potter ještě v pátek zúčastnil předzápasové tiskové konference a odpovídal novinářům na nepříjemné dotazy, jeho osud už byl zřejmě zpečetěn. Klub Angličana vyhodil dva dny před zápasem. „West Ham potvrzuje, že Graham Potter opustil pozici hlavního trenéra. Výsledky a výkony v druhé polovině minulé sezony a na začátku této nenaplnily očekávání,“ píše West Ham v prohlášení.

Bývalý kouč Chelsea či Brightonu opravdu u „kladivářů“ nezažil povedené působení – z 25 zápasů vyhrál jen 6 a v současné chvíli je klub předposlední v tabulce Premier League. Fanoušci se bouří, protestují proti vedení a žádají změny. Jedna zásadní přijde na trenérském postu.

Kolem čerstvě uvolněného místa hlavního kouče se už otevřelo množství spekulací. S vedením už jednal bývalý kouč West Hamu Slaven Bilič, blíž má ale podle anglických médií Portugalec Nuno Espirito Santo, naposledy působící v Nottinghamu Forest. Mistr defenzivy by měl zalepit nejhorší obranu ligy, která v pěti utkáních inkasovala čtrnáctkrát. Možná právě průlom v jednání s Nunem znamenal urychlený konec Pottera. Třeba už bude Dioufa z lavičky v pondělí komandovat Portugalec.

