Šok pro Dioufa a Součka. West Ham odvolal trenéra dva dny před zápasem, co náhrada?
Už před začátkem sezony seděl kouč Graham Potter na solidně rozviklané židli a bídnými výkony v úvodních týdnech si pozici nevylepšil. Nyní je po pouhých pěti kolech druhým vyhozeným koučem tohoto ročníku Premier League. Padáka dostal překvapivě dva dny před zápasem s Evertonem. Exslávisté Tomáš Souček a El Hadji Malick Diouf tak vyhlíží nového trenéra – přijde ještě před pondělní dohrávkou s Toffees?
Ještě během pátku informoval Guardian, že pondělní klání bude pro Grahama Pottera poslední šancí se zachránit. V posledních dnech totiž v klubu akcelerovalo hledání nového potenciálního trenéra, do kterého se měl podle britských médií důkladně vložit i Daniel Křetinský.
Ale v sobotu přišel malý šok, žádná poslední šance totiž nepřišla. Přestože se Potter ještě v pátek zúčastnil předzápasové tiskové konference a odpovídal novinářům na nepříjemné dotazy, jeho osud už byl zřejmě zpečetěn. Klub Angličana vyhodil dva dny před zápasem. „West Ham potvrzuje, že Graham Potter opustil pozici hlavního trenéra. Výsledky a výkony v druhé polovině minulé sezony a na začátku této nenaplnily očekávání,“ píše West Ham v prohlášení.
Bývalý kouč Chelsea či Brightonu opravdu u „kladivářů“ nezažil povedené působení – z 25 zápasů vyhrál jen 6 a v současné chvíli je klub předposlední v tabulce Premier League. Fanoušci se bouří, protestují proti vedení a žádají změny. Jedna zásadní přijde na trenérském postu.
Kolem čerstvě uvolněného místa hlavního kouče se už otevřelo množství spekulací. S vedením už jednal bývalý kouč West Hamu Slaven Bilič, blíž má ale podle anglických médií Portugalec Nuno Espirito Santo, naposledy působící v Nottinghamu Forest. Mistr defenzivy by měl zalepit nejhorší obranu ligy, která v pěti utkáních inkasovala čtrnáctkrát. Možná právě průlom v jednání s Nunem znamenal urychlený konec Pottera. Třeba už bude Dioufa z lavičky v pondělí komandovat Portugalec.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|3
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|4
Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|5
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|8
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|9
Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9:5
|7
|10
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|11
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|13
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|14
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|15
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|16
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17
Brentford
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup