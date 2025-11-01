Předplatné

Fulham - Wolves 3:0. Vlci i Krejčí stále čekají na první výhru v lize. Arsenal nadále vede

Fotbalisté Wolverhamptonu mají po 10 kolech Premier League pouhé dva body
Fotbalisté Wolverhamptonu mají po 10 kolech Premier League pouhé dva body Zdroj: Profimedia.cz
Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley nadále vede s náskokem anglickou ligu
Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley nadále vede s náskokem anglickou ligu
Přestřelka mezi Nottinghamem a Manchesterem United skončila remízou 2:2
Ladislav Krejčí během utkání na hřišti Fulhamu
Fotbalisté Arsenalu zavítali na hřiště nováčka z Burnley
Proti Brentfordu otevřel skóre Jean-Philippe Mateta
Brighton porazil Leeds 3:0
8
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (5)

Ani v 10. kole Premier League se fotbalistům Wolverhamptonu nepodařilo zvítězit, v Londýně podlehli Fulhamu 0:3. U prohry byl v základní sestavě i český reprezentant Ladislav Krejčí. Wolves jsou v tabulce nejvyšší anglické soutěže nadále poslední s pouhými dvěma body. Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley zůstává na prvním místě. Manchester United veze z Nottinghamu bod po remíze 2:2. Sobotní program pokračuje londýnským derby mezi Tottenhamem a Chelsea, později hostí úřadující šampioni z Liverpoolu Aston Villu. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Podrobnosti připravujeme.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
22Detail
LIVE
20Detail
LIVE
30Detail
LIVE
02Detail
LIVE
30Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Bournemouth953116:1118
3Tottenham952217:717
4Sunderland952211:717
5Manchester Utd.1052317:1617
6Manchester City951317:716
7Crystal Palace1044214:916
8Brighton1043317:1515
9Liverpool950416:1415
10Aston Villa94329:815
11Chelsea942317:1114
12Brentford1041514:1613
13Newcastle93339:812
14Fulham1032512:1411
15Everton93249:1211
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18Nottingham Forest101367:196
19West Ham91177:204
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (5)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů