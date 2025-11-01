Fulham - Wolves 3:0. Vlci i Krejčí stále čekají na první výhru v lize. Arsenal nadále vede
Ani v 10. kole Premier League se fotbalistům Wolverhamptonu nepodařilo zvítězit, v Londýně podlehli Fulhamu 0:3. U prohry byl v základní sestavě i český reprezentant Ladislav Krejčí. Wolves jsou v tabulce nejvyšší anglické soutěže nadále poslední s pouhými dvěma body. Arsenal po výhře 2:0 nad Burnley zůstává na prvním místě. Manchester United veze z Nottinghamu bod po remíze 2:2. Sobotní program pokračuje londýnským derby mezi Tottenhamem a Chelsea, později hostí úřadující šampioni z Liverpoolu Aston Villu. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Podrobnosti připravujeme.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|6
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|7
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|8
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|9
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|10
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|11
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|14
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|15
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup