Mbappé řádil: 13 minut, 4 góly a rekord! Zbožňuje ho i Neymarův syn

Internetem začal kolovat povedený vtip. Neymar prý odešel z Barcelony, aby vystoupil ze stínu Lionela Messiho, jen proto, aby na něj v PSG vrhal tmu Kylian Mbappé. Realita je pro Brazilce trochu příznivější, jak on, tak francouzský parťák pomohli pařížskému týmu k suverénnímu vstupu do ligové sezony shodně osmi trefami. Devátou výhru v řadě proti Lyonu ale řídil hlavně mladičký mistr světa.

Pokutový kop v 9. minutě, odpískaný po faulu na Mbappého, si pro sebe ještě uzmul Neymar, ve druhém poločase už se ale rozjela show pařížského supertalentu. Mbappé se v 61. minutě dostal k odraženému míči, přesně umístěnou ránu otřel o obě tyče a zvýšil na 2:0. S jídlem skutečně rostla chuť, netrvalo to ani pět minut a pařížská sedmička uklízela do prázdné brány pas zadáka Marquinhose. Hattrick uzavřel tři minuty poté, když úprk přes půl hřiště zakončil ránou do horního rohu. První třígólový večer v pařížském dresu střelci nestačil, třešničkou na něm byla trefa číslo čtyři, dorážka po závaru způsobeném Thosem Meunierem a Neymarem. 13 minut, čtyři branky, to byla neuvěřitelná vizitka Kyliana Mbappého v neděli večer.

I po takovém galapředstavení ale mladý kanonýr našel sebekriticky prostor pro zlepšení. „Měl jsem dát ještě víc gólů,“ řekl stanici CanalPlus v pozápasovém interview. „Ale když jsem se dostal do šance, nikdy jsem o sobě nepochyboval. Když si útočník vytváří příležitosti, všechno je dobré,“ liboval si. Mimo skvělý osobní výkon vyzdvihl celou družinu kolem něj.

„Nejdůležitější ze všeho je výkon týmu a výsledek,“ ujišťoval reportéry. „Jde o kolektiv. Chtěli jsme vyhrát a udělat něco historického, toužili jsme po rekordu. Máme nového trenéra Thomase Tuchela, novou filozofii, chtěli jsme ukázat, že se na ni umíme adaptovat,“ dodal. Pařížskému týmu se jako jedinému v historii francouzské ligy podařilo vyhrát všech devět úvodních zápasů sezony.

Devatenáctiletý snajpr sbírá chválu na všech frontách. Mezi jeho největší fanoušky patří i Neymarův sedmiletý syn Davi Lucca. „Miluje ho. Jednou jsem ho vzal s sebou na trénink a mluvil jen o Kylianovi. Musel si s ním udělat fotku, aby měl co ukázat kamarádům ve škole. Měl z toho ohromnou radost,“ usmíval se Brazilec mnohdy kritizovaný za neshody se spoluhráči. Zatímco s Edinsonem Cavanim byli ještě v minulé sezoně na ostří nože kvůli kopání pokutových a přímých kopů, s Mbappém jsou očividně jedna ruka.

„Vím, jakou mám pro tým hodnotu, uvědomuji si tlak a vím, co se ode mě očekává. Ale máme tu mnoho kvalitních hráčů, na které je také kladena zodpovědnost. Kylian je jeden z nich, je to lídr, všichni ho respektují. Když otevře pusu, posloucháme ho, nehledě na to, kolik mu je let,“ vysekl Neymar mladému kolegovi poklonu. „Pro mě je fenomén. Doufám, že si takovou formu udrží ještě několik let. Fotbal mu bude děkovat,“ prorokoval.

Ještě před dvacátými narozeninami dokázal Mbappé vyhrát Mistrovství světa, být zvolen nejlepším mladým hráčem planety a ovládnout dvakrát francouzskou ligu. S PSG zatím suverénně kráčí za třetím primátem, ambice jeho i klubových šéfů ale míří ještě výš. Kylianova i Neymarova střelecká forma musí co nejdříve pomoci k triumfu v Lize mistrů.