PSG po debaklu: Tuchel si stěžoval na nedostatek hráčů, Mbappé na sudího | iSport.cz

Pařížané si procházejí nevídanou krizí. Zatímco na podzim a v úvodu jarní části sezony výrazným rozdílem válcovali všechny soupeře, v posledních týdnech to drhne. Po vyřazení z osmifinále Ligy mistrů, v níž nezvládli odvetu osmifinále s Manchesterem United, se jim přestalo dařit také v domácí soutěži.

Francouzský gigant měl v uplynulých dvou kolech možnost zajistit si obhajobu titulu, ovšem ani jednou neuspěl. Minulý týden pouze remizoval na vlastním hřišti se Strašburkem, v neděli zase schytal vysoký debakl na půdě druhého Lille. Ze Stade Pierre-Mauroy odjížděl s potupnou prohrou 1:5.

Hosté poprvé inkasovali už v 7. minutě, kdy si vstřelil vlastní gól Thomas Meunier. Juan Bernat sice po chvilce srovnal, to byl však ze strany favorita jediný světlý moment. Ještě v průběhu první půle přišel kvůli zranění o smolaře Meuniera i stopera Thiaga Silvu, po přísném vyloučení pak musel hřiště opustit střelec vyrovnávací branky. V druhém dějství domácí nasázeli oslabenému soupeři čtyři branky.

Nečekaná porážka je nejhorším výsledkem PSG v nové éře pod katarskými vlastníky, kteří do klubu z francouzské metropole začali investovat v roce 2011. Totožným rozdílem navíc prohrálo naposledy před devatenácti lety. Tehdy selhalo v Sedanu.

Není divu, že po zápase byli Pařížané hodně skleslí. Nejvíce kritický byl křídelník Kylian Mbappé, jenž asistoval na jediný gól svého týmu. Zápas podle něj výrazně ovlivnil hlavní sudí Benoit Bastien. „Tento rozhodčí nám vzal titul v poháru, vzal nám hráče, vzal všechno,“ vztekal se při cestě do šaten.

S vyloučením Meuniera nesouhlasil ani německý záložník Julian Draxler. Rozhodčí prý měl jít celou situaci prozkoumat na video. „Máme VAR, takže nerozumím tomu, proč ho nevyužil? Ať mi to vysvětlí!“ navázal na slova svého spoluhráče. Majitel klubu Nasser Al-Khelaifi zase uvedl, že je potřeba pozvednout úroveň celého francouzského fotbalu.

Na tiskové konferenci už Mbappé útočil také do vlastních řad. „Hrálo se z vápna do vápna, ze strany na stranu. Někdy jsme situace zvládli, ale jindy... Budeme jistě šampiony, ale když prohrajeme, musí to být nějakým způsobem. Nemůžeme inkasovat tři, čtyři, pět gólů. To není normální. Hráli jsme jako začátečníci“. Zároveň poblahopřál domácím k zisku tří bodů. „Lille je dobrý tým, takže jim gratuluji. Mají dobré fanoušky, nádherný stadion.“

Zklamaný kouč Thomas Tuchel viděl příčiny selhání ve smolných zraněních a nedostatečném počtu náhradníků. „Měli jsme dobrý start do zápasu, oni neměli v první půli žádné šance. V deseti to bylo komplikovanější, hráli jsme s nemocnými hráči, kteří vůbec neměli nastoupit. Je to již podesáté v této sezoně, co máme pouze patnáct hráčů,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Canal +.

„Všichni si myslí, že je to normální, protože vyhráváme, ale není. Tento zápas naopak ukázal, že toho na nás bylo příliš. Trénujeme s dvanácti či třinácti hráči. Takhle není možné pracovat. Řeknu to prezidentovi.“

Další duel čeká lídra Ligue 1 už ve středu, kdy se představí na půdě Nantes. Fanoušci však nemůžou čekat žádné zázraky. „Nemyslím si, že tam vyhrajeme. Možná tam pocestujeme s třinácti hráči,“ uzavřel Tuchel, jenž má momentálně na marodce několik hvězd v čele s Neymarem a Edinsonem Cavanim. Kvůli karetnímu trestu bude nyní mimo i Marco Verratti.