Smlouva pro hvězdu, Mbappé váhá kvůli Realu: Podepíšu, ale chci pojistku | iSport.cz

30.6. 2022. To je den, kdy Kylianu Mbappému přestane v PSG platit aktuální kontrakt. V pařížském klubu už nyní naplno frčí jednání o prodloužení spolupráce, aby klíčový muž kádru neodešel jinam a pod cenou. Dohodnout se s hlavní útočnou hvězdou ale není jen tak - podle zpráv z Francie požaduje 21letý hráč výstupní klauzuli, která by mu umožňovala přestoupit do zvučnějšího klubu. Rozuměj Realu Madrid.