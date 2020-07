Hrůza, bitka i slzy. Mbappého vyřídil oslavenec, Neymar krásně pomohl | iSport.cz

Finále na pařížském Stade de France sledovalo zhruba 5000 diváků včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ofenzivní smršť domácích se ale proti týmu, který v sezoně ve 28 utkáních nasbíral o 38 bodů méně, nekonala. Vítěznou branku vstřelil už ve 14. minutě brazilský kanonýr Neymar.

Brzy poté všem na stadionu pořádně zatrnulo. Do "hlavní" role se ve 31. minutě pasoval hostující Loïc Perrin, legenda Saint-Étienne. 34letý záložník, který v klubu ze středovýchodu Francie působí od roku 2003 a posledních 13 let navléká kapitánskou pásku, před časem oznámil, že po finále Poháru ukončí svou bohatou kariéru.

Perrin se těšil, měla to být stylová tečka. Jenže osud tomu chtěl jinak a do sprch mazal už po půl hodině za bučení poloprázdných tribun. Po konzultaci s videem jeho skluz na Mbappého pravý kotník ocenil hlavní rozhodčí Amaury Delerue červenou kartou.

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ

Ještě před tím ale sudí musel roztrhat hromadnou potyčku, která se po děsivě vypadajícím zákroku mezi oběma týmy rozpoutala. Ujít si ji nenechal ani brankář Étienne Jessy Moulin, který kvůli tomu přesprintoval celé hřiště.

Mbappé opustil hřiště v slzách a v doprovodu členů realizačního týmu PSG, jeho místo zaujal odchovanec Sevilly a mládežnický španělský reprezentant Pablo Sarabia.

St. Etienne v oslabení vyrovnat nedokázalo a svůj třincátý Coupe de France získalo Saint-Germain. Na hřiště se na oslavy o berlích vrátil i Mbappé, kterému zlatou medaili pověsil na krk autor vítězné trefy Neymar.

Neymar helps Mbappe to put on the medal 😭 #PSGASSE pic.twitter.com/wSfafcFkMa