Předplatné

ONLINE: Lyon - Marseille. Karabec na hrotu domácích, Šulc začíná šlágr na lavičce

Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu LyonuZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté PSG vyhráli v Toulouse 6:3, hattrickem se blýskl záložník Joao Neves
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Adam Karabec v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Pavel Šulc v dresu Lyonu
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Vstoupit do diskuse (1)

Adam Karabec nechybí v základní sestavě Lyonu pro šlágr 3. kola Ligue 1 proti Marseille. Český záložník, který ve Francii hostuje z pražské Sparty, se v minulém kole trefil do sítě Mét a vysloužil si tak šanci od první minuty. Trenér Paulo Fonseca řeší mládežnickým reprezentantem absenci útočníků v kádru, a tak uvidíme pravděpodobně Karabce na pozici číslo 9. Druhý Čech v kádru Pavel Šulc hrál od začátku v předchozím zápase, tentokrát začíná na lavičce. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu od 20.45.

Sledujte on-lineLIVE
00

Přestřelka PSG, Lille zničilo Lorient

Po dvou hubených výhrách 1:0 fotbalisté Paris St. Germain zvítězili ve 3. kole francouzské ligy v Toulouse 6:3. Hattrickem se na demolici domácího týmu podílel dvacetiletý Portugalec Joao Neves. Ousmane Dembélé proměnil dvě penalty.

Favorizovaní hosté vedli už 6:1, Toulouse zmírnilo debakl až v samém závěru. V tabulce je šesté s šesti body. Za vedoucím PSG následuje se sedmi body Lille, které vyhrálo v Lorientu dokonce 7:1. Po dvou gólech dali Belgičan Fernandez-Pardo a střídající Maročan Ikamán.

Ligue 1 - 3. kolo:

Lens - Brest 3:1
Branky: 60. Thauvin z pen., 78. Guilavogui, 80.+2 Thomasson - 24. Balde.

Lorient - Lille 1:7
Branky: 64. Tosin - 53. a 77. Fernandez-Pardo, 80. a 90.+3 Ikamán, 46. Perraud, 87. Haraldsson, 90.+5 Sahraoui.

Nantes - Auxerre 1:0
Branka: 8. Muhammad.

Toulouse - Paris St. Germain 3:6
Branky: 37. Cresswell, 89. Gboho, 90.+1 Vossah - 7., 14. a 78. Neves, 31. a 51. Dembélé obě z pen., 9. Barcola.

Angers - Rennes 1:1
Branky: 51. Peter - 21. Lepaul.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG33008:39
2Lille321011:47
3Lyon22004:06
4Monaco 32016:46
5Lens32015:36
6Štrasburk32014:36
7Toulouse32016:66
8Angers31112:24
9Rennais31112:54
10Marseille21015:33
11Le Havre31025:63
12Nantes31021:23
13Nice31024:53
14Auxerre31022:43
15Lorient31025:83
15Paris FC31025:83
17Stade Brest30124:81
18Metz30032:70
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů