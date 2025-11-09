ONLINE: Lyon - PSG 1:2. Šlágr Ligue 1 zatím bez Čechů, Šulc je zraněný
Fotbalisté Lyonu hostí ve šlágru 12. kola Ligue 1 mistrovské PSG. Ani jeden z českých hráčů není v základní sestavě. Pavla Šulce nepustilo do akce zranění, Adam Karabec zatím čeká na svou příležitost mezi náhradníky. Dostane proti letošnímu vítězi Ligy mistrů šanci? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Marseille
|12
|8
|1
|3
|28:11
|25
|2
Lens
|12
|8
|1
|3
|21:11
|25
|3
Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21:9
|24
|4
Štrasburk
|12
|7
|1
|4
|24:16
|22
|5
Lille
|12
|6
|2
|4
|23:15
|20
|6
Lyon
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|7
Monaco
|12
|6
|2
|4
|24:21
|20
|8
Rennais
|12
|4
|6
|2
|19:17
|18
|9
Nice
|12
|5
|2
|5
|17:18
|17
|10
Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18:16
|16
|11
Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18:21
|14
|12
Le Havre
|12
|3
|5
|4
|13:17
|14
|13
Angers
|12
|3
|4
|5
|10:15
|13
|14
Metz
|12
|3
|2
|7
|12:27
|11
|15
Stade Brest
|12
|2
|4
|6
|14:21
|10
|16
Nantes
|12
|2
|4
|6
|11:18
|10
|17
Lorient
|12
|2
|4
|6
|14:26
|10
|18
Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7:19
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup