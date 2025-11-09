Předplatné

ONLINE: Lyon - PSG 1:2. Šlágr Ligue 1 zatím bez Čechů, Šulc je zraněný

Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápasZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Český záložník Pavel Šulc kvůli zranění stehenního svalu vynechá šlágr Lyonu s PSG
Pavel Šulc se těžce zvedá ze hřiště
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc se proti Nice trefil dvakrát
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Lyonu hostí ve šlágru 12. kola Ligue 1 mistrovské PSG. Ani jeden z českých hráčů není v základní sestavě. Pavla Šulce nepustilo do akce zranění, Adam Karabec zatím čeká na svou příležitost mezi náhradníky. Dostane proti letošnímu vítězi Ligy mistrů šanci? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Marseille1281328:1125
2Lens1281321:1125
3Paris SG1173121:924
4Štrasburk1271424:1622
5Lille1262423:1520
6Lyon1162316:1220
7Monaco 1262424:2120
8Rennais1246219:1718
9Nice1252517:1817
10Toulouse1244418:1616
11Paris FC1242618:2114
12Le Havre1235413:1714
13Angers1234510:1513
14Metz1232712:2711
15Stade Brest1224614:2110
16Nantes1224611:1810
17Lorient1224614:2610
18Auxerre122197:197
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů