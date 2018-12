S Ronaldem zestárl, ale dál válí! Juventus vytvořil rekord elitních týmů | iSport.cz

Na vedoucí pozici ve třech z pěti největších evropských lig najde pozorný fanoušek dosud neporažené týmy. V Anglii si drží čtyřbodový náskok nad Manchesterem City Liverpool, ve Francii jako už tradičně suverénně vládne PSG a v Itálii si dvě kola před polovinou soutěže zajistil korunu pro podzimního šampiona Juventus, který v dosavadním průběhu soutěže ztratil body jenom jednou.

Stará dáma za sedmnáct kol nejenže nepoznala hořkost porážky, ale co je ještě impozantnější, body jí dokázal v domácím prostředí sebrat pouze janovský CFC za remízu 1:1. Zbylých šestnáct zápasů dokázali svěřenci Massimiliana Allegriho vyhrát. „Sice jsme podzimní šampioni, ale ve skutečnosti jsme ještě nic nevyhráli,“ klidnil euforii po závěrečném hvizdu Allegri.

To na druhé straně byly k vidění naprosto opačné reakce. Trenér Eusebio Di Francesco selhal v dalším klíčovém zápase, a na pozápasové tiskové konferenci těžko hledal slova. „V první půli jsme byli příliš nervózní, ale v druhé jsme se dostali do zápasu a kontrolovali míč. Chyběla nám zkušenost ve finální fázi. Juventus dokázal vystřelit na branku, my ne,“ řekl po zápase.

Na sterilnost Římanů opět doplatil český reprezentant Patrik Schick, který odehrál plných 90 minut, do děje však nejvýraznějším způsobem zasáhl deset minut před koncem, když viděl žlutou kartu za faul. „Všichni od něj čekáme víc. Dnes to pro něj nebylo jednoduché, ale čekáme, že bude mít víc střel na branku. V některých situacích se mohl v útočném prostoru pohybovat mnohem lépe,“ řekl na Schickovu adresu Di Francesco.

Vraťme se však zpět k Juventusu. Ten po sedmnácti odehraných kolech dokázal posbírat 49 z 51 možných bodů, což se ještě nikdy v historii žádnému týmu v pěti nejlepších evropských ligách nepodařilo. „Zalezli jsme v druhém poločase a riskovali jsme, že o výhru přijdeme. Musíme se zlepšit a být více odhodlaní v druhých poločasech,“ konstatoval po další výhře stoper Giorgio Chiellini, který jednoznačně nebyl s výkonem Juventusu spokojený.

Kromě bodů Juventus kraluje také v dalších kolektivních statistikách. Turínští inkasovali za sedmnáct zápasů pouhých osm branek, což je v průměru méně než půl gólu na zápas, a mají tak suverénně nejlepší obranu v soutěži. Stará dáma exceluje i v ofenzivě. S 34 vstřelenými brankami se Allegriho svěřenci dělí o pomyslný titul nejofenzivnějšího mužstva v Itálii s druhou Neapolí, která pod vedením Carla Ancelottiho nastřílela stejný počet branek.

Neapolští však zaostávají v tabulce za Juventusem o osm bodů a pomalu se smiřují s tím, že na konci sezony na tým z města pod Vesuvem zbyde zase jen druhé místo. Ostatně Italská liga už od sezony 2011/12 nepoznala jiného šampiona než mužstvo z Turína a nic nenasvědčuje tomu, že si Juventus nepřipíše osmý titul v řadě.

Je tu však jedna kategorie, v níž Juventus, konkrétně Cristiano Ronaldo, nevévodí. Soutěž o nejlepšího střelce italské soutěže totiž zatím nevede portugalské superhvězda, která do týmu přišla v létě z Realu Madrid, nýbrž mladý polský útočník Krzysztof Piatek s třinácti přesnými zásahy. Ronaldo má o dva góly méně.

Detaily Ronaldova letního přesunu poodhalil po zápase s AS Řím vysoký funkcionář Juventusu Fabio Paratici: „Když jsme se potkali s Mendesem (agent CR7, poz. autora) a diskutovali o přestupu Joaa Cancela, sdělil nám, že tomu nebudeme věřit, ale Cristiano si přeje přestoupit do Juventusu. Největší radost z přestupu měl můj syn. Každý rok se mě ptal, proč nekoupíme Ronalda a já mu odpovídal, že to je nemožné. Potom, když jsme ho skutečně koupili, tak mi řekl: Ale táto, vždyť jsi mi říkal, že to nepůjde! Nedokázal jsem mu odpovědět,“ řekl Paratici.

Je tu však jedno velké ale. Juventus sice vládne Itálii, ale jeho kádr se pomalu ale jistě blíží ke svému zenitu. Podle dat fotbalové observatoře CIES je věkový průměr hráčů, kteří nastoupili v letošní sezoně za Juventus 28,92 roku, což z něj činí za Parmou a Chievem třetí nejstarší klub v Itálii. Stará dáma vskutku zestárla. Klub sice v létě lehce omladil tím, že se rozloučil s klubovou legendou brankářem Gianluigi Buffonem, na jehož místo nastoupil o dvanáct let mladší Wojciech Szczęsny, avšak celkový věk týmu zůstává nadále velmi vysoký.

Před Juventusem se tak před nutnou přestavbou a radikálním omlazením klubu otevírá poslední cíl, kterého klub nedokázal dosáhnout – konečně vyhrát Ligu mistrů a přivést ušatý pohár konečně do Turína. To byl důvod, proč Turín v létě za sto milionů euro koupil třiatřicetiletého Ronalda a opět posunul restrukturalizaci kádru do doby, než se týmu podaří vyhrát nejprestižnější klubovou soutěž.

Pokud však budou kluboví funkcionáři příliš dlouho otálet, může Juventus potkat osud jeho posledního ligové přemožitele AC Milán, který dokázal ovládnout Serii A v sezoně 2010/11 s velmi zkušeným kádrem, který však nedokázal pročistit a doplnit mladšími hráči, což je důvod, proč AC dodnes čeká na svůj návrat na výsluní.