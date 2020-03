Barák popsal život v Itálii: Sci-fi. Na trénink s povolením, strach o svatbu | iSport.cz

Do kina ani omylem, do restaurace tak leda pro krabičku na doma. Jih Itálie, Lecce, kde Antonín Barák působí, sice není v karanténě jako sever, ale i tam jsou lidé opatrní a chodí v rouškách a gumových rukavicích. „Horší ale je, že tu je několik teorií, co bude se Serií A, možná se i zruší, kluby nás nebudou platit,“ říká český fotbalista, kterému kvůli bezpečnostním opatřením plápolá i svatba na konci května.

„Život v Itálii je teď složitější, je to kritická situace,“ začíná Antonín Barák vyprávět, jak se mu teď žije s těhotnou přítelkyní na Apeninském poloostrově. Od pondělí je vydáno rozhodnutí, že Serie A se přerušuje, hrozí ale ještě horší scénáře.

Už i v české lize začínají platit striktní opatření, omezuje se počet zúčastněných na zápasech maximálně na sto tak, aby se mohlo hrát. Jaké s tím máte z Itálie zkušenosti vy?

„Do sto lidí? To snad ani nejde udělat, ne?“

Těžko, ale vypadá to, že to bude muset jít...

„My jsme od pondělí zrušení úplně. Když se ale ještě hrálo bez diváků, taková omezení jsme neměli, i když lidí bylo na ten zápas obecně potřeba trochu méně. Stoupli si dva stewardi na každou tribunu, na zápas měly přístup dvě televize, samozřejmě týmy, realizáky, a na tribuně ještě mohli zůstat zranění nebo vykartovaní hráči. Plus členové užšího vedení jako majitel, sportovní ředitel, nic víc. My jsme s Lecce ale zápas bez fanoušků nezažili, nás odpískali už dřív. A teď v pondělí se řeklo, že do 3. dubna se nebude hrát vůbec. Jenže to je obrovský problém, protože už teď je jasné, že se těžko budou hledat termíny, kdy to dohrát.“

Co s tím?

„Mluví se tu i o variantě, že se Serie A celá zruší. Ale kvůli sponzorům a obrovským penězům nevím, jestli je to vůbec možné. Nedokážu si to představit. Dokonce jsem už slyšel, že kdyby se konec sezony musel posouvat, odsunulo by se EURO na příští léto.“

To je pěkná divočina.

„Taky nám říkali, že kdyby se Serie A zrušila, mohly by nás kluby přestat platit a za nás hráče by se v tu chvíli postavil stát a převzal by asi šedesát procent našeho platu. Takže všichni nasr... Nikdo přesně neví, co a jak bude, těch teorií tu lítá fakt hodně.“

Jak se na to všechno tváří lidé v klubu?

„Teď se řešilo, co je pro nás hráče nejdůležitější a bez čeho jsme schopní se obejít. Takže třeba výživového poradce poslali pryč, že toho nepotřebujeme. Máme tam taky ženskou, která se nám stará o nohy, dělá pedikúru, tu taky škrtli. Co zachovali, jsou kustodi, realizák a fyzioterapeuti. Třeba Fiorentina s Parmou už dokonce přestaly i trénovat, kluby na týden zavřely tréninková centra a nechaly hráče úplně doma.“

Co vy?

„My měli schůzku s prezidentem v úterý odpoledne. Trénujeme, ale... Všichni odděleně, nemůžeme hrát žádnou hru, nemůžeme do souboje, takže jen přihrávky, běhání, je to takový směšný. Ode dneška jsme rozdělení na tři skupiny, máme posilovnu a tyhle tréninky po sedmi lidech, abychom co přišli co nejméně do styku. Prezident říkal, že jsou možné tři varianty.“

Tak první.

„Všichni budou dělat všechno, aby se sezona dohrála. Třeba se to prodlouží o týden, což by bylo někam do 30. května, tím by se stihlo EURO, vlastně by to bylo ideální.“

Druhá.

„Když by se EURO přeložilo třeba na příští rok, tak bychom hráli až do 30. června o ten měsíc, o který teď přicházíme, a našly by se v pohodě termíny na dohrávky.“

A třetí.

„Že bude situace tak kritická, že se to vůbec nedohraje, zruší se to. Padají názory, že by se ta sezona anulovala, jako by se nikdy nestala. Kluby, co jsou na sestup, by nesestoupily, nebyl by mistr, taky by nikdo nepostoupil, což je třeba úplně šílený pro Benevento, které suverénně vede Serii B. Majitel do toho před sezonou nacpal hrozné miliony, koupil hráče, dal jim velké platy, chtěl hned udělat postup, a teď by mu někdo řekl, ať to zkusí za rok.“

Jak se žije mimo fotbal?

„Vůbec nesmíš opustit místo, kde bydlíš. My jsme přímo ve městě v Lecce, to je ještě docela dobrý. Ale ti, co bydlí v okolních vesnicích, mohou jen do nejbližšího obchodu kvůli jídlu. Ale třeba kdyby chtěli do nemocnice, už na to musí mít speciální povolení. Mimochodem to potřebujeme i my hráči, protože tréninkové hřiště máme za městem, a když tam jedu, musím policajtům ukazovat papír s potvrzením od klubu a od svazu, že můžu opustit město. Vypadá to celkem jako sci-fi, i tím, jak tu potkáváme pořád lidi v rouškách, v gumových rukavicích.“

Vy to nenosíte?

„Ne, zrovna jsme si s Nikčou (přítelkyně) klepali na čelo, že ty klasické roušky jsou úplně na prd. Ten vir se na ně akorát nalepí a lidi to přímo vdechují. Možná je to dobré pro psychiku, ale jinak je to úplně kontraproduktivní. Mají se používat respirátory s filtry, jenže ty se zase nedají sehnat.“

Co na ten způsob života říká partnerka?

„Což o to, do kina nechodíme, do restaurace taky ne, jen pro jídlo domů, sedět se v nich nedá, všechno je zavřené, ale to by tak nevadilo. Horší je, že máme hned po sezoně svatbu. To bude prd.. celkově, protože 25. května pořádám v Příbrami charitativní zápas, den na to odjíždím s kamarády na tři dny na rozlučku se svobodou a v sobotu se žením. Už jsem do toho nalil dost peněz, těšíme se na to, doufám, že nám vyjdou vstříc, nebo že se třeba aspoň najde jiný termín.“

Myslíte, že by vás až tak dlouho drželi v Itálii a nenechali vás vycestovat?

„Fakt nevím, v úterý mi volal Pavel Čvančara, kondičák z nároďáku, že nikoho z Itálie do týmu trenér Šilhavý brát nebude. Takový je prý prohlášení vlády, s ní se to teď řeší, protože jde o větší počet hráčů, které chtějí povolat. Tady se to ale třeba může začít brzy zlepšovat, ale co u vás? Co když už budu moct odjet z Itálie, ale Česko k sobě nikoho nepustí, protože tam se to bude zrovna zhoršovat? To bych pak třeba vymýšlel, že odletím do Mnichova, tam mě nabere táta a odveze mě odsud domů...“

To by vám prošlo, myslíte?

„Nemyslím to úplně vážně, hlavně je to přesně ten způsob, jakým se ten vir může roznášet donekonečna. Jen si vezměte, jak má vypadat tohle EURO, vždyť to je v kontextu tohohle všeho totální průser. Přijde mi, že je skoro bez šance, aby se to hrálo.“