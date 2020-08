Gattuso o parťákovi Pirlovi: První štace v Juventusu? Teď je v háji | iSport.cz

„Měl jsem radost z toho, že převezme rezervu Juventusu. Myslel jsem, že to je pro něj správná cesta. Ale on přeskočil ještě o kus dopředu. Můžu mu jen popřát štěstí. V Itálii se mění způsob, jakým fanoušci vnímají bývalé hráče v rolích trenérů. Dřív jste se museli dlouhá léta učit v nižších ligách. Teď vidíme, jak uspěli Filippo i Simone Inzaghi a Gennaro Gattuso, všechno skvělí hráči, co začali rovnou u velkých týmů. Pirlo může být pro Juventus ještě lepší než Zinédine Zidane pro Real, i když to není úplně férové srovnání, protože Zidane před převzetím áčka v Madridu pracoval s mládeží a byl asistentem Carla Ancelottiho.“ Bývalý spoluhráč ALESSANDRO DEL PIERO pro Sky Italia o Pirlově nové výzvě