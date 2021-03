Juventus otočil s Laziem, výhru 3:1 vystřelil dvěma góly Morata

První gól dali Římané, poté co se ve 14. minutě prosadil Joaquín Correa. Ještě do koncem první půle ale Morata posunul míč Adrienu Rabiotovi do pokutového území a francouzský záložník vystřelil pod břevno. Po změně stran už to byl sám Morata, kdo zakončoval útoky Juventusu. Nejprve se v 57. minutě prosadil z rychlého protiútoku a po chvíli potvrdil výhru proměněnou penaltou.

Moratu pak na závěrečných 20 minut vystřídal Ronaldo, hvězdný Portugalec ale sérii tří zápasů, ve kterých pokaždé skóroval a celkem dal čtyři branky, nestihl prodloužit.

Juventus v lize zvítězil dvakrát po sobě poprvé od přelomu ledna a února. Lazio v poslední době ztrácí, tři z posledních čtyř ligových duelů prohrálo a patří mu sedmé místo.

Italská fotbalová liga - 26. kolo:

Spezia - Benevento 1:1

Branky: 71. Verdi - 24. Gaich

Udine - Sassuolo 2:0

Branky: 42. Llorente, 90.+2 Pereyra

Juventus Turín - Lazio Řím 3:1

Branky: 57. a 60. z pen. Morata, 39. Rabiot - 14. Correa