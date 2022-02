Mundial: Italská liga jde nahoru a má poslední drama o titul v Evropě

I proto se v novém Mundialu podíváme hlouběji na stav největších italských klubů. Je Inter po porážce s AC Milán stále největším favoritem na titul a nehrozí mu další výprodeje a nejistota s majiteli? Má jeho městský rival nejlépe nakročeno k vítězné budoucnosti? Co třetí vzadu z Neapole, získá první titul od Maradonových dob? Proč je Atalanta unikátem i v evropském kontextu a proč se Mourinhovi příliš nedaří v AS Řím?

Podíváme se podrobněji také na to, proč Juventus po devíti titulech v řadě a přes finanční dominanci i skvělý kádr stále nevybředl ze složitého období - i zdali má stále největší potenciál v Itálii, ale taky jak se daří českým zástupcům Antonínu Barákovi a Davidu Zimovi, v čem jim svědčí role ve Veroně a Turíně a co jejich budoucnost.

O tom všem a mnohém dalším je nový díl Mundialu, pořadu a podcastu iSport.cz o zahraničním fotbale s redaktorem deníku Sport Jakubem Konečným. Uvádí Martin Vait. Všechny díly Mundialu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích ve feedu iSport podcast a na YouTube deníku Sport.

0:00 Jde italský fotbal nahoru? Proč se zadrhla dominance Juventusu a jde zase nahoru? Co Nedvěd?

15:10 Milánské kluby. Jak zvládl Inzaghi navázat na Conteho a je Inter největším favoritem na titul? Čeká AC zářná budoucnost s mladým kádrem?

25:50 Co tichá síla Neapole a unikátní Atalanta? Je AS Řím Mourinhův poslední velký džob?

34:41 Jak se daří Čechům v Serii A a proč Zima zaslouží obrovské uznání?