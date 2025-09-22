Předplatné

Nedvěd dostal v Itálii podmínku za falšování účetnictví Juventusu

Bývalý viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd byl v Itálii za falšování účetnictví v klubu odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce.
Bývalý viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd byl v Itálii za falšování účetnictví v klubu odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce.Zdroj: Profimedia.cz
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd s Vítězslavem Lavičkou
Zdeněk Grygera a Pavel Nedvěd na tribuně během zápasu Sparty
Zdeněk Grygera a Pavel Nedvěd na tribuně během zápasu Sparty
Fotbalová legenda Pavel Nedvěd se má stát manažerem reprezentačního úseku na Strahově
Reprezentační kouč Ivan Hašek (vlevo) odmítá neshody s Pavlem Nedvědem, ale nebylo by prý ani dobré, kdyby si jen přikyvovali
Generálku Slavie si nenechali ujít ani zástupci reprezentace zleva Pavel Nedvěd, Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschmann
Pavel Nedvěd a David Trunda na tenisovém turnaji v Praze
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Itálie - Serie A
Vstoupit do diskuse (2)

Nepříjemná zpráva pro Pavla Nedvěda dorazila z Itálie. Generální manažer českých fotbalových reprezentací tam byl odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem. Uvedla to agentura AP.

Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová dnes v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři Juventusu.

Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny.

Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.

 

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů