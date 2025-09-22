Nedvěd dostal v Itálii podmínku za falšování účetnictví Juventusu
Nepříjemná zpráva pro Pavla Nedvěda dorazila z Itálie. Generální manažer českých fotbalových reprezentací tam byl odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem. Uvedla to agentura AP.
Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová dnes v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři Juventusu.
Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny.
Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.