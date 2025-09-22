Rashford se zpozdil o dvě minuty a kouč ho posadil. Pak hrdina z LM zapsal asistenci
Trenér fotbalistů Barcelony Hansi Flick ctil své zásady a hrdinu z Ligy mistrů Marcuse Rashforda vyřadil kvůli pozdnímu příchodu na dopolední poradu ze základní sestavy pro ligový zápas s Getafe. Informaci přinesl Daily Mail a španělská média ji potvrzují. Anglický útočník se údajně opozdil o dvě minuty. Nastoupil až do druhého poločasu a asistencí u třetího gólu přispěl k výhře 3:0.
Sedmadvacetiletý rodák z Manchesteru ve čtvrtek zazářil. Dvěma góly zařídil Barceloně výhru 2:1 v Newcastlu a byl dokonce zvolen hráčem týdne v Lize mistrů. Německý kouč však zůstal zásadový. Přestože Rashford figuroval pro nedělní utkání v základní sestavě, Flick ho z ní vyřadil. U něj platí, že kdo přijde v den zápasu pozdě, od začátku nehraje. Tuto zásadu již dříve pocítili Raphinha, Jules Koundé a Iňaki Peňa.
Rashforda nahradil v základní jedenáctce Ferran Torres, který do přestávky dvakrát skóroval. Anglický útočník jako střídající hráč pak ve druhém poločase naservíroval gól Danimu Olmovi, svoji velkou šanci nevyužil.
Tým se ráno sešel na hodinovou předzápasovou přípravu. Daily Mail uvedl, že Rashford dorazil na sraz s dvouminutovým zpožděním. Údajně proto, že se mu nepodařilo včas elektronicky vyplnit informace, které klub po hráčích každý den při příchodu do týmu požaduje.
Německý trenér příhodu nekomentoval. „Rotace je normální, protože každé tři nebo čtyři dny máme zápas. Potřebujeme na hřišti čerstvé síly,“ odpověděl Flick na otázku, proč Rashford nenastoupil v základní sestavě.
Web BBC připomíná, že Rashford byl již dříve potrestán za porušení pravidel týmu během svého působení v Manchesteru United. Dva dny poté, co byl údajně spatřen v nočních podnicích v Belfastu v lednu 2024, se neobjevil při výhře United nad Newportem v FA Cupu.
Také přišel o vítězství nad Wolverhamptonem v roce 2022, protože zaspal a zmeškal týmovou schůzku.
Obhájci španělského titulu ztratili body pouze remízou s Vallecanem a po pěti kolech zůstávají na druhém místě, dva body za vedoucím Realem Madrid.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|10:2
|15
|2
Barcelona
|5
|4
|1
|0
|16:3
|13
|3
Villarreal
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|4
Espanyol
|5
|3
|1
|1
|8:7
|10
|5
Elche
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|6
Real Betis
|6
|2
|3
|1
|9:7
|9
|7
Bilbao
|5
|3
|0
|2
|6:6
|9
|8
Getafe
|5
|3
|0
|2
|6:7
|9
|9
Sevilla
|5
|2
|1
|2
|9:8
|7
|10
D. Alavés
|5
|2
|1
|2
|5:5
|7
|11
Valencia
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Atlético
|5
|1
|3
|1
|6:5
|6
|13
CA Osasuna
|5
|2
|0
|3
|4:4
|6
|14
Vallecano
|5
|1
|2
|2
|5:6
|5
|15
Celta Vigo
|6
|0
|5
|1
|5:7
|5
|16
Levante
|5
|1
|1
|3
|9:9
|4
|17
Oviedo
|5
|1
|0
|4
|1:8
|3
|18
Real Sociedad
|5
|0
|2
|3
|5:9
|2
|19
Mallorca
|5
|0
|2
|3
|5:10
|2
|20
Girona
|5
|0
|1
|4
|2:15
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup