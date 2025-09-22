Předplatné

Rashford se zpozdil o dvě minuty a kouč ho posadil. Pak hrdina z LM zapsal asistenci

Marcus Rashford v dresu Barcelony
Marcus Rashford v dresu BarcelonyZdroj: ČTK / AP / Jon Super
Marcus Rashford v dresu Barcelony
Marcus Rashford se na Newcastlu krásně trefil
Marcus Rashford v dresu Barcelony
Marcus Rashford se na Newcastlu krásně trefil
Marcus Rashford v dresu Barcelony
Marcus Rashford v dresu Barcelony
Marcus Rashford v dresu Barcelony
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
La Liga
Začít diskusi (0)

Trenér fotbalistů Barcelony Hansi Flick ctil své zásady a hrdinu z Ligy mistrů Marcuse Rashforda vyřadil kvůli pozdnímu příchodu na dopolední poradu ze základní sestavy pro ligový zápas s Getafe. Informaci přinesl Daily Mail a španělská média ji potvrzují. Anglický útočník se údajně opozdil o dvě minuty. Nastoupil až do druhého poločasu a asistencí u třetího gólu přispěl k výhře 3:0.

Sedmadvacetiletý rodák z Manchesteru ve čtvrtek zazářil. Dvěma góly zařídil Barceloně výhru 2:1 v Newcastlu a byl dokonce zvolen hráčem týdne v Lize mistrů. Německý kouč však zůstal zásadový. Přestože Rashford figuroval pro nedělní utkání v základní sestavě, Flick ho z ní vyřadil. U něj platí, že kdo přijde v den zápasu pozdě, od začátku nehraje. Tuto zásadu již dříve pocítili Raphinha, Jules Koundé a Iňaki Peňa.

Rashforda nahradil v základní jedenáctce Ferran Torres, který do přestávky dvakrát skóroval. Anglický útočník jako střídající hráč pak ve druhém poločase naservíroval gól Danimu Olmovi, svoji velkou šanci nevyužil.

Tým se ráno sešel na hodinovou předzápasovou přípravu. Daily Mail uvedl, že Rashford dorazil na sraz s dvouminutovým zpožděním. Údajně proto, že se mu nepodařilo včas elektronicky vyplnit informace, které klub po hráčích každý den při příchodu do týmu požaduje.

Německý trenér příhodu nekomentoval. „Rotace je normální, protože každé tři nebo čtyři dny máme zápas. Potřebujeme na hřišti čerstvé síly,“ odpověděl Flick na otázku, proč Rashford nenastoupil v základní sestavě.

Web BBC připomíná, že Rashford byl již dříve potrestán za porušení pravidel týmu během svého působení v Manchesteru United. Dva dny poté, co byl údajně spatřen v nočních podnicích v Belfastu v lednu 2024, se neobjevil při výhře United nad Newportem v FA Cupu.

Také přišel o vítězství nad Wolverhamptonem v roce 2022, protože zaspal a zmeškal týmovou schůzku.

Obhájci španělského titulu ztratili body pouze remízou s Vallecanem a po pěti kolech zůstávají na druhém místě, dva body za vedoucím Realem Madrid.

#TýmZVRPSkóreB
1Real550010:215
2Barcelona541016:313
3Villarreal531110:410
4Espanyol53118:710
5Elche 52307:49
6Real Betis62319:79
7Bilbao53026:69
8Getafe53026:79
9Sevilla52129:87
10D. Alavés52125:57
11Valencia52126:87
12Atlético51316:56
13CA Osasuna52034:46
14Vallecano51225:65
15Celta Vigo60515:75
16Levante51139:94
17Oviedo51041:83
18Real Sociedad50235:92
19Mallorca50235:102
20Girona50142:151
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů