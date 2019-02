Z 0:3 na 3:3 za 15 minut v Dortmundu? Kadeřábek jásal, Götze byl naštvaný | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32. Sancho, 43. M. Götze, 66. Guerreiro Hosté: 75. Belfodil, 83. Kadeřábek, 87. Belfodil Sestavy Domácí: Bürki – Ł. Piszczek, Weigl, A. Diallo, Hakimí – Dahoud, Witsel – Sancho, Philipp (70. Alcácer), Guerreiro (90+2. M. Wolf) – M. Götze (83. Toprak). Hosté: Baumann – Bičakčić, S. Posch, Hübner – Kadeřábek, Bittencourt (70. Nelson), Grillitsch, Demirbay (46. Geiger), N. Schulz – Joelinton, Kramarić (46. Belfodil). Náhradníci Domácí: Alcácer, Pulisic, Wolf, Schmelzer, Bruun Larsen, Hitz, Toprak Hosté: Brenet, Geiger, Nelson, Amiri, Belfodil, Szalai, Stolz Karty Hosté: Grillitsch, Demirbay, Geiger Rozhodčí Fritz – Schaal, Pelgrim Stadion Signal Iduna Park, Dortmund Návštěva 81 365 diváků

I když Dortmund v minulosti v ligových zápasech s Hoffenheimem opakovaně ztrácel body, sobotní utkání vypadalo dlouho jako naprosto jasná záležitost. Domácí se ujali po gólech Sancha a Götzeho poločasového vedení 2:0 a po přestávce přidal třetí gól Guerreiro. Bezradní hosté s Pavlem Kadeřábkem v sestavě především v prvním poločase nekladli vedoucímu týmu německé ligy vůbec žádný odpor, ale jak se ukázalo, ani třetí gól hosty nezlomil.

K obratu svěřence Juliana Nagelsmanna nadechli díky centru z pravé strany v podání českého reprezentanta Pavla Kadeřábka, který s trochou štěstí procedil za záda brankáře Romana Burkiho alžírský útočník Ishak Belfodil. Na rozdíl jediného gólu potom snížil sám Kadeřábek, když si naběhl v pokutovém území na centr Floriana Grillitsche a hlavou zavěsil. Výslednou remízu 3:3 pak zařídil tři minuty před koncem svým druhým gólem v utkání Belfodil.

"Z 0:3 na 3:3? Nic takového jsem nikdy předtím nezažil. První poločas jsme prospali, ale v tom druhém jsme byli lepším týmem. O poločase jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Takže jsme prostě hráli, dostupovali hráče rychleji a nebyli zalezlí tak hluboko jako před přestávkou. Pokud čekáte na to, co udělá soupeř, nemůže to fungovat," hlásil po zápase Kadeřábek pro klubový web. "Myslím, že když se podíváte na druhý poločas, remíza je asi spravedlivý výsledek. Měli jsme šance na víc branek," vyzdvihl výkon svého týmu po přestávce trenér Hoffenheimu Nagelsmann.

Oproti tomu v táboře žlutočerných rozhodně nepanovala po prohospodařeném vedení spokojenost. "Pokud vedete doma proti tak dobrému týmu jako Hoffenheim 3:0 a nakonec je z toho remíze 3:3, je to hodně hořké. Něco takového by se nám stávat nemělo," komentoval utkání rozmrzele Mario Götze.

"Je to obrovské zklamání, když hrajete 75 minut velice dobrý zápas, můžete vést 4:0 a nakonec je z toho remíza. Bránili jsme trochu naivně před pokutovým územím a bohužel jsme ještě navíc prohráli některé klíčové souboje," posteskl si Manfred Stefes, který při absenci Luciena Favreho ze zdravotních důvodů vedl Dortmund jako trenér do zápasu s Hoffenheimem.

Více než ztracené vedení však musí Dortmund zřejmě mrzet výhra Bayernu Mnichov v podvečerním utkání, v němž porazil doma Schalke 3:1 a ukrojil tak dva body z náskoku černožlutých na čele tabulky. Dortmund tak vede ligu už o pouhých pět bodů. Oproti tomu Hoffenheim na 9. příčce ligy ztrácí na umístění zajišťující vstupenku do evropských pohárů stále tři body a není tak vyloučené, že se do Evropy i s Pavlem Kadeřábkem kvalifikuje i pro nadcházející sezonu.