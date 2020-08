Dortmund provokoval, šéf pak odhalil: Sancho zůstává! Kde je problém? | iSport.cz

O možném přestupu Jadona Sancha do Manchesteru United se rozhodne během příštích několika hodin • Reuters

O možném přestupu Jadona Sancha do Manchesteru United se rozhodne během příštích několika hodin • Reuters

O možném přestupu Jadona Sancha do Manchesteru United se rozhodne během příštích několika hodin • Reuters

Anglická média už se předháněla v tom kdy, jak a za kolik peněz zamíří Jadon Sancho do Manchesteru United. Anglický mladík se na začátku týdne skutečně vydal na cestu, ovšem do Švýcarska na soustředění Borussie Dortmund. Ta na Twitteru popíchla fanoušky United, načež sportovní ředitel Michael Zorc vysvětlil, jak se celá věc má.

„Tohle rádi vidíme,“ stojí u fotky vysmátého Sancha na soustředění Dortmundu, kterou Borussia zveřejnila na Twitteru 10. srpna. Datum je klíčové, právě do něj si německý klub dal pomyslnou uzávěrku na jednání s Manchesterem United. K dohodě nedošlo, anglický klenot zůstává.

Trochu diplomatičtější přístup než fotku, která provokovala fanoušky United, zvolil Michael Zorc, sportovní ředitel BVB. „Plánujeme, že Jadon Sancho bude v této sezoně v našem týmu. Je to konečné rozhodnutí. To, myslím si, odpovídá na všechny otázky,“ sdělil novinářům jasně. „Už loni v létě jsme upravili Jadonův plat, aby odpovídal vývoji jeho výkonů. V tom kontextu jsme s ním už tehdy prodloužili smlouvu do roku 2023.“

Ani slova o konečném rozhodnutí ale podle zpráv z Anglie nepřinutí „rudé ďábly“, aby případný transfer jakkoli posouvali. Hodlají dál jednat. Problémem je ale hráčova cenovka, kterou Dortmund nastavil na 108 milionů liber. Ta je podle manchesterského klubu přehnaná v kontextu koronavirové krize, která přiškrtila rozpočty fotbalových celků.

Oba kluby se také výrazně rozcházejí ve způsobu platby. Dortmund požaduje, aby blíže nespecifikovaná „větší část platby“ byla zaplacena okamžitě a zbylé splátky byly jen formalitou, United by rádi rovnoměrný splátkový kalendář.

20letý supertalent tak dál zůstává členem kádru Dortmundu, který novou sezonu rozehraje 18. září. Manchester United se sice nevzdává, případná dohoda ale bude extrémně složitá.