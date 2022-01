Gól č. 18, ale „Lewa“ i tak uniká. Schick nedal první penaltu v dospělém fotbale

Kdyby Leverkusen mohl hrát pořád dokola jen s Mönchengladbachem, asi by se nikdo v klubu nezlobil. Po sobotě platí prostá statistika: posledních pět duelů, pět vítězství Bayeru. Byť cesta ke třem bodům tentokrát byla dost komplikovaná.

Schick v utkání zase sehrál jednu z hlavních rolí, na hřišti ho nepřehlédnete. Tlačí se do šancí, neúnavně se nabízí, je z něj cítit obrovská touha přidávat další a další trefy. A třeba moment z jednadvacáté minuty? Wow. Reprezentační hvězda se krásně uvolnila ve vápně, dvou obránců se zbavila, jako by na hřišti vůbec nebyli a posunula míč do šance spoluhráči Andrichovi.

V první půli gól nepadl, skóre se měnilo až po pauze. A posunout ho mohl právě Schick, který si okamžitě sebevědomě vzal míč po penaltovém zákroku na Karima Bellarabiho. Lehké zpomalení při rozběhu a umístěná rána k levé tyči ze střelcova pohledu. Jenže brankář domácích Yann Sommer tenhle záměr přečetl a dokázal balon vyrazit.

Ke smůle Borussie ovšem „jen“ na roh. Po něm zůstal ve vápně úplně sám Robert Andrich a poslal hosty jednoduše do vedení. Schick si mohl oddechnout, zahozená příležitost trápila Bayer jen chviličku. Podle dat serveru Transfermarkt sparťanských odchovanec nedal první penaltu v dospělém fotbale, dosud se mýlil jen v květnu 2014 za reprezentační devatenáctku proti Bulharsku. Od té doby z puntíku pětkrát mířil přesně.

A druhý nejlepší střelec bundesligy pak chtěl své zaváhání odčinit. Krátce nato zkoušel zakončovat akrobaticky, pak Sommera nepropálil ani zblízka po úniku. Až z další příležitosti to klaplo. Po centru Piera Hincapieho se k míči tlačilo několik hráčů, v nepřehledné situaci se míč dostal do brány po hlavičkovém souboji Schicka s obráncem Marvinem Friedrichem. Trefa byla připsána na konto forvarda Leverkusenu. Osmnáctá gólová čárka, Schick zase o něco povýšil nejpovedenější sezonu kariéry.

„S 10 góly od prosince Patrik v tomto období vstřelil víc gólů než kdokoli jiný v pěti nejlepších ligách,“ pochlubil se ihned twitterový účet klubu.

Bayer vedl 2:0, závěr však ještě přesto byl nervózní. Nejprve snížil Nico Elvedi, pak druhou penaltu hostů neproměnil Kerem Demirbay. Ovšem Leverkusen si už vítězství vzít nenechal a poskočil na třetí místo tabulky, po čtyřech ztrátách konečně zabral naplno.

„Pochvala pro tým za tento výkon. Hráli jsme dynamicky a rychle dopředu, ale chyběla nám přesnost v zakončení. Nebýt zahozených penalt a dalších šancí mohli jsme vyhrát i větším rozdílem,“ podotkl trenér Gerardo Seoane.

A co Schick a koruna pro krále střelců? To bude i přes skvělou formu brutálně těžký úkol. Její současný držitel Robert Lewandowski totiž přišel s další show, jasnou výhru Bayernu v Kolíně nad Rýnem (4:0) řídil hattrickem. Za 19 zápasů už nasypal 23 gólů, klidně zas může pokořit hranici čtyřiceti tref (v minulé sezoně se trefil jednačtyřicetkrát).

„Od první minuty jsme ukázali, že jsme přijeli vyhrát. Vyšlo nám všechno, co jsme si naplánovali, pro fanoušky to musel být dobrý zápas,“ poznamenal pak polský kanonýr. Své střelecké konto v bundeslize už zaokrouhlil na rovných 300 branek, lepší je jen legendární Gerd Müller (365).

Aktuální skóre minisouboje tří střeleckých star tedy zní: Lewandowski 23, Schick 18, Haaland 15.