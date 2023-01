Bayer vyhrál, Hložek parádně asistoval. Dortmund zvládl přestřelku

Leverkusen si zajistil výhru nad Mönchengladbachem zejména povedeným prvním poločasem. První gól padl ve 21. minutě, když se ve vápně dostal ke střele Hložek. Jeho pokus skončil na tyči, míč se ale odrazil k dobíhajícímu Bakkerovi a ten dorážkou otevřel skóre. Před koncem poločasu český útočník prodloužil míč na Adliho, jenž sólo přes půlku hřiště zakončil přesnou střelou.

Hložka v 64. minutě nahradil na hrotu útoku Amiri, který po třech minutách na hřišti zvýšil náskok hostů již na 3:0. Domácím se v závěru podařilo utkání dramatizovat. Nejprve v 82. minutě z hranice vápna překonal Hradeckého střelou o tyč Stindl, téměř identická situace se opakovala ve třetí minutě nastavení, německý záložník snížil na 2:3 tentokrát střelou o břevno. Vyrovnat se však domácím již nepodařilo. Patrik Schick do zápasu nezasáhl kvůli poraněnému tříslu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 82. Stindl, 90+3. Stindl Hosté: 21. Bakker, 43. Adli, 67. Amiri Sestavy Domácí: Omlin – Lainer (56. Scally), Itakura, Elvedi, Binsibajní – Weigl, Koné (77. Neuhaus) – J. Hofmann (77. Herrmann), Kramer (C) (56. Stindl), Pléa – Ngoumou (56. H. Wolf). Hosté: Hrádecký (C) – Kossounou (75. Tah), Tapsoba, Hincapié – Frimpong (90+2. Sinkgraven), Palacios, Andrich, Bakker – Diaby (75. Wirtz), Adli (74. Hudson-Odoi) – Hložek (64. Amiri). Náhradníci Domácí: Wolf, Neuhaus, Scally, Herrmann, Netz, Olschowsky, Stindl, Friedrich, Jantschke Hosté: Azmún, Lomb, Tah, Demirbay, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Bellarabi, Hudson-Odoi, Luňov Karty Domácí: Koné, Weigl, Stindl Hosté: Sinkgraven, Bakker Rozhodčí Osmers – Kempter, Siewer Stadion Stadion im BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach

Dortmund ovládl přestřelku s Augsburgem a díky gólům střídajících hráčů zvítězil 4:3. Po úspěšné léčbě rakoviny varlat nastoupil za Borussii i útočník Sébastien Haller, který po hodině hry nahradil na hřišti talentovaného Youssoufu Moukoka.

Dortmund vstoupil do utkání lépe a ve 30. minutě šel do vedení, když Bellingham přesnou střelou zpoza vápna překonal Gikiewicze. Hosté vyrovnali ve 40. minutě, po chybě Schlotterbecka v rozehrávce skóroval Maier. Německý stoper svou chybu odčinil o dvě minuty později, kdy hlavičkou vrátil domácím vedení. Do šaten se přesto šlo za remízového stavu, protože v první minutě nastavení vyrovnal lobem Demirovič.

V druhém dějství byli aktivnější hosté, tlak však v gól nepřetavili. Do vedení šli domácí, v 75. minutě se prosadil střídající Bynoe-Gittens. Vedení Dortmundu vydrželo pouze dvě minuty, jelikož Čolina svým prvním dotykem po příchodu na hřiště zápas vyrovnal. Hektickou pasáž utkání dokončil Reyna, jenž minutu po Čolinově gólu krásnou střelou z voleje rozhodl.

Německá fotbalová liga - 16. kolo

Dortmund - Augsburg 4:3

Branky: 29. Bellingham, 42. Schlotterbeck, 75. Bynoe-Gittens, 78. Reyna - 40. Maier, 45.+1 Demirovič, 77. Čolina