Schick pálí a dohání Kanea. Konkurent měl navíc konflikt se spoluhráčem

Patrik Schick střílí gól do sítě Frankfurtu • ČTK / Arne Dedert

Byla to jeho klasická trefa. Ve správný čas se uvolnil ve vápně, řekl si o přihrávku a míč z jedničky bezpečně uklidil k tyči. Schick šestnáctou ligovou brankou v tomto ročníku orámoval výtečný vstup Leverkusenu do utkání na půdě třetího Frankfurtu. Po 33 minutách vedl Bayer 3:0 a český kanonýr se v souboji o Torjägerkanone opět přiblížil vedoucímu Harrymu Kaneovi. Angličan totiž v posledních třech zápasech vyšel gólově naprázdno.

Schick navíc všech šestnáct tref nasázel od desátého kola zkraje listopadu loňského roku. To z něj za toto období dělá třetího nejgólovějšího hráče v nejlepších pěti evropských soutěžích. Jen duo z Premier League, liverpoolský Mohamed Salah (19) a Alexander Isak z Newcastlu (17), nastřílelo za tentýž časový úsek více ligových branek.

„Předvedli jsme dnes opravdu dobrý výkon. První poločas jsme byli takřka perfektní,“ soustředil se český střelec na týmový projev.

Jedinou jeho kaňkou byla špatná malá domů Nordiho Mukieleho, po níž snadno skóroval Hugo Ekitike. Obhájcům titulu však vítězství rozdílem tří branek zařídil Aleíx García, jenž se prosadil nádhernou dalekonosnou ranou. Trenér Xabi Alonso tak v bundeslize neprohrál již 29 venkovních duelů v řadě, čímž jen navýšil svůj rekord.

„Největší radost jsem ale měl z našeho vstupu do utkání. V prvních 35 minutách jsme hráli v ohromném tempu a výborně presovali soupeře. Toto vítězství je nejlepší možnou přípravou na středeční Ligu mistrů,“ hleděl španělský kouč hned po hvizdu směrem k dalšímu utkání. A to velmi pikantnímu.

Střet krajanů v Lize mistrů

V Allianz Aréně totiž jeho tým rozehraje osmifinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov, jenž zároveň deset kol před koncem vede bundesligu o osm bodů právě před Leverkusenem. Alonso přitom s bavorským celkem ještě neprohrál, a to se s ním střetl již šestkrát.

„Je to hezká statistika, ale nic neznamená. Nejdůležitější zápas je vždy ten, který je právě před vámi. Bude to brutálně těžké. Bereme to jako velkou výzvu, protože jsme v dobré formě. Bundesliga a Liga mistrů jsou úplně jiné soutěže. V Lize mistrů na vás vždy více doléhají emoce. Musíme je mít pod kontrolou, abychom uspěli,“ těší se na očekávaný souboj Alonso.

Mezi oběma tábory již přitom probíhá pořádné štengrování.

„Netajím se tím, že je to podle mě nejlepší hráč v Německu a každý ví, že ho chceme přivést. Uli Hoeness řekl, že je to jeho vysněný hráč. Je naším cílem, aby byl hráčem Bayernu,“ rozjel Karl-Heinz Rummenigge, člen představenstva Bayernu Mnichov, další snahu o přivedení Floriana Wirtze, jednadvacetiletého diamantu Leverkusenu.

„Že o něj mají zájem napříč celou Evropou, není nic nového ani překvapivého. Je to ohromný hráč, ale já jsem upřímně ohledně jeho budoucnosti klidný,“ nenechal se rozhodit sportovní ředitel Leverkusenu Simon Rolfes.

O něco větší vrásky udělal legendě klubu Victor Boniface. Nigerijský útočník nemá dobré období na hřišti ani mimo něj. Od začátku listopadu napříč soutěžemi skóroval jen dvakrát a svou frustraci si vybil na spoluhráči Emilianu Buendíovi. Argentinec mu totiž sebral šanci a Boniface to notně dopálilo. Po krátké slovní výměně do svého spoluhráče dokonce naštvaně strčil.

„Chceme živé mužstvo, ale strčení už bylo navíc,“ zůstal Rolfes diplomatický. Alonso celou situaci přešel s tím, že o nic hrozného nešlo. Nakonec, před Leverkusenem je klíčová fáze celého ročníku a není třeba tříštit síly.