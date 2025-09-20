Předplatné

Hoffenheim - Bayern 1:4. Kane nasázel hattrick, Coufal se trefil za domácí

Harry Kane si na hřišti Hoffenheimu zastřílel
Harry Kane si na hřišti Hoffenheimu zastřílelZdroj: Profimedia.cz
Německo - Bundesliga
Bayern Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězil na hřišti Hoffenheimu 4:1 díky hattricku Harryho Kanea. Branku domácích vstřelil Vladimír Coufal.

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440018:312
2Dortmund32108:37
3Köln32108:47
4St. Pauli42117:67
5Frankfurt32018:56
6Freiburg42028:86
7Stuttgart42025:56
8Hoffenheim42028:106
9Lipsko32013:66
10Wolfsburg31207:55
11Leverkusen31117:64
12Mainz41125:44
13Werder41128:104
14Hamburger41122:84
15Augsburg41037:103
16Union Berlin31024:83
17Mönchengladbach30120:51
18Heidenheim40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

