Hoffenheim - Bayern 1:4. Kane nasázel hattrick, Coufal se trefil za domácí
Bayern Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězil na hřišti Hoffenheimu 4:1 díky hattricku Harryho Kanea. Branku domácích vstřelil Vladimír Coufal.
Podrobnosti připravujeme.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|18:3
|12
|2
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|3
Köln
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|5
Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|6
Freiburg
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|7
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8
Hoffenheim
|4
|2
|0
|2
|8:10
|6
|9
Lipsko
|3
|2
|0
|1
|3:6
|6
|10
Wolfsburg
|3
|1
|2
|0
|7:5
|5
|11
Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12
Mainz
|4
|1
|1
|2
|5:4
|4
|13
Werder
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|14
Hamburger
|4
|1
|1
|2
|2:8
|4
|15
Augsburg
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|16
Union Berlin
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17
Mönchengladbach
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18
Heidenheim
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup