Bolt odmítl mistra Malty! Po fotbalové kariéře touží dál v Austrálii

Nabídka to pro Bolta nebyla vůbec zlá. Slibovala dvouleté angažmá v dresu maltského mistra - Valletta FC. „Usain nevyužije tuto maltskou nabídku," okomentoval jeho agent Ricky Simms. Zároveň však, už trochu otevřeněji, dodal. „Je o něj ve fotbalovém prostředí velký zájem. V poslední době jsme dostali několik nabídek s podobnými parametry."

Obratem na rozhodnutí nejrychlejšího muže planety zareagovala i Valletta. „Přejeme Usainovi všechno nejlepší v jeho fotbalové kariéře, naše nabídka bude i nadále na stole," uvedl výkonný ředitel klubu Ghasston Slimen.

Veleúspěšný sprinter, který ukončil svou atletickou kariéru v roce 2017, aktuálně působí na zkoušce v australském klubu Central Coast Mariners. Během generálky vstřelil dvě branky a v týmu dál pokračuje na zkoušku.

„Je to superstar, není to hráč. Rozumím tomu a nemyslím to s žádnou neúctou. Je to úžasný, pokorný člověk. Se všemi si sedl a dokonce dal dva góly. Každopádně má před sebou ještě pořádný kus cesty. Vzali jsme ho z toho, kde byl, až sem. Naši rozvojoví trenéři s ním extra trénovali a pracovali celkově na všech aspektech hry. V důsledku toho můžeme u Usaina vidět zlepšení," prozradil trenér Mariners Mike Mulvey na tiskové konferenci.

„Když se podíváme zpátky, na začátek cesty, nastavili jsme si společně dvanáct měsíců na rozhodnutí. Teď jsme se shodli na tom, že uvidíme, co bude v lednu. Nemůžete jen tak reagovat na jednu událost, která se stane. Kdyby nedal dva góly, nebyl by to jiný příběh. Vše je v jeho rukách, každopádně jsem za něj (dvě branky) moc rád," pokračoval Mulvey.

Dvaatřicetiletý Bolt se v březnu zkoušel prosadit v Dortmundu. „Usain je skvělý kluk, naprosto v pohodě. Myslím, že si to opravdu užil a splnil si u nás sen. Je ale ve věku, kdy už se nemůže nějak zásadně zlepšovat. Je šikovný, fotbalu rozumí, ale má nedostatky v souhře s týmem," prohlásil tenkrát teď už bývalý trenér Borussie Peter Stöger.

Sprinter se ale svého snu nevzdal. Ve dvaatřiceti letech by rád svou sportovní kariéru obohatil i o stálé fotbalové angažmá. Po Borussii byl na zkoušce i v norském Strömsgodsetu. Teď s číslem 95, symbolizujícím jeho světový rekord v běhu na sto metrů v hodnotě 9,58 vteřin, přinesl do kabiny australského celku hlavně pohodu. „Je velmi pokorný, ale zároveň sebejistý. Takový vítězný typ. Do kabiny přinesl s sebou víru, toho si cením nejvíc," dodal kouč Mariners.

„Když přišel, stanovili jsme si jistý plán. Z mého pohledu je to nejlepší atlet, který kdy žil. Nicméně v podstatě celý rok netrénoval a nedělal toho během pauzy moc. Nejdřív se tedy muselo začít na fitness levelu, pak teprve přišel na řadu až fotbal-fitness. Klobouk dolů před ním, tyto věci se naučil. Ještě ale nevím, kde bude hrát a jak to bude fungovat. Hráči se rozdělili do dvou skupin a on patří mezi ty, kteří jsou připraveni bojovat o tým."

V předběžné sestavě na první ligové utkání proti Brisbane (21. října) Bolt zatím nefiguruje. Lze však očekávat, že svou šanci minimálně jako střídající hráč během následujících kol dostane.