Hloupá chyba velkoklubu: nejdražší posila v historii nemůže hrát

„Sébastien opravdu není na seznamu pro Evropskou ligu. Snažíme se zjistit, co se stalo,“ připustil pro nizozemské noviny De Telegraaf tiskový mluvčí Ajaxu Amsterdam. V Eredivisie za sebou má Haller už šest zápasů a první dva góly, ale na evropské scéně se podle všeho nepředstaví.

V aktualizované soupisce pro EL, která se uzavírala o půlnoci z úterý na středu, jsou dva odchody a jen jediný příchod. Vyškrtnutí jsou Klaas-Jan Huntelaar, kterého Ajax pustil pomáhat do Schalke, a mladý záložník Victor Jensen hostující doma v Dánsku. Jejich místa zabral křídelník Oussama Idrissi ze Sevilly a … už nikdo. Haller chybí.

„Obrátili jsme se na KNVB (nizozemský fotbalový svaz) a UEFA, ale ještě od nich nemáme definitivní odpověď,“ prohlásil mluvčí Ajaxu s tím, že se klub ještě snaží nezapsání zvrátit. Evropská fotbalová unie ale výjimky dělá jen v opravdu mimořádných situacích.

Přitom je Haller nejdražší posilou v historii klubu. Do Londýna za něj West Hamu poslali 22 a půl milionu eur (v přepočtu skoro 600 milionů korun). I tak to není ani polovina oproti 50 milionům eur, které za reprezentanta Pobřeží slonoviny před rokem a půl poslali Hammers do Frankfurtu. Ve 48 zápasech za kladiváře dal 10 ligových branek a podle hlasů z Londýna se, na rozdíl od Tomáše Součka nebo Vladimíra Cofuala, tenhle transfer zrovna nepovedl.

Ajaxu se ale bývalý francouzský mládežnický reprezentant mohl hodit, už 18. února totiž bude hrát úvodní zápas první vyřazovací fáze EL právě ve Francii na stadionu v Lille. Odveta je na programu o týden později, podle všeho ale bez nové útočné hvězdy.